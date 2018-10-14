MÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan kamyon devrildi: 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°zmir'de mÃ¼ltecilerin iÃ§inde bulunduÄŸu kamyon dere yataÄŸÄ±na devrildi. YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 22'ye yÃ¼kseldi.

Ä°zmir'de kasasÄ±nda mültecileri taÅŸÄ±yan kamyon devrilirken kazada aralarÄ±nda çocuklarÄ±nda olduÄŸu 19 kiÅŸi olay yerinde, 3 kiÅŸi de hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Kazada 12 kiÅŸi yaralandÄ±. AralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da olduÄŸu yaralÄ±larÄ±n çoÄŸunun durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi. Mültecilerin Menderes ilçesi sahilinden Yunanistan'Ä±n Samos AdasÄ±'na geçmek için yola çÄ±ktÄ±klarÄ± ifade edildi.

FotoÄŸraf: AA

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre sabah saatlerinde kasasÄ±nda mültecilerin bulunduÄŸu kamyon, havalimanÄ± yolu Menderes kavÅŸaÄŸÄ±nda DeÄŸirmençay'a devrildi. Kamyonun ters döndüÄŸü kazada, 1'i hamile kadÄ±n, 2'si bebek, 2'si çocuk 22 mülteci hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralÄ± sayÄ±sÄ± 12'ye yükseldi.

Ä°l Emniyet Müdürü Hüseyin AÅŸkÄ±n kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen saÄŸlÄ±k görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyonun altÄ±nda kalan ve çevreye savrulan mültecilerin cansÄ±z bedenleri, savcÄ±nÄ±n incelemesi sonrasÄ± Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±lacak.

FotoÄŸraf: AA

Olumsuz hava etkeninin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilirken, ekiplerin, kazanÄ±n nedenini belirlemek için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sürdürülüyor. Menderes Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, kazaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: ÖNÜME BEYAZ ARAÇ ÇIKTI

Kazadan yaralÄ± kurtulan kamyon sürücüsü Mustafa YÄ±lmaz, hastane polisine verdiÄŸi ilk ifadede, '09' AydÄ±n plakalÄ± kamyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SazlÄ±köy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yakÄ±tÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için Selçuk otobanÄ±na girdiÄŸini, kazanÄ±n olduÄŸu KÄ±sÄ±kköy bölgesinde ise önüne beyaz aracÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çarpmamak için ani hareket yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kavÅŸakta kontrolü kaybederek, dereye uçtuÄŸunu söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 12:19

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