Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya'da â€˜KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±: Suudi hÃ¼kÃ¼metinin tam ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir cevap vermesini bekliyoruz.

Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±na iliÅŸkin ortak açÄ±klama yayÄ±mlayarak, Suudi Arabistan hükümetini olayla ilgili ‘tam ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir cevap’ vermeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jeremy Hunt, FransÄ±z mevkidaÅŸÄ± Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaÅŸÄ± Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±yla ilgili ortak yazÄ±lÄ± açÄ±klama yayÄ±mladÄ±.

Ä°fade ve basÄ±n özgürlüÄŸü ile gazetecilerin korunmasÄ±nÄ±n Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya için kilit önemde öncelikler olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, “2 Ekim'den bu yana ailesinin irtibatÄ± kaybettiÄŸi Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ± olayÄ± aydÄ±nlatÄ±lmalÄ±dÄ±r.” denildi.

Ä°ngiltere, Almanya ve Fransa'nÄ±n, AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in olayla ilgili dile getirdikleri kaygÄ±larÄ± paylaÅŸtÄ±klarÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

“Bu olayÄ± son derece ciddiyetle ele alÄ±yoruz. Gerçekte ne olup bittiÄŸinin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± ve -varsa- Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±nÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n teÅŸhis edilmesi ve bunlardan hesap sorulmasÄ±nÄ± temin için inanÄ±lÄ±r bir soruÅŸturmaya ihtiyaç var. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bu konuda ortak gayretlerini teÅŸvik ediyoruz ve Suudi hükümetinin tam ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir cevap vermesini bekliyoruz. Bu mesajÄ± doÄŸrudan Suudi makamlarÄ±na da ilettik.”

ABD'LÄ° ESKÄ° DÄ°PLOMAT: KAÅžIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLDÜÄžÜNE Ä°NANIYORUM

ABD'li eski diplomat Ann Wright, kayÄ±p gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için gece geç saatlerde Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önüne gelerek açÄ±klamalarda bulundu. HayatÄ±na aktivist olarak devam eden Wright, "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸüne inanÄ±yorum. Suudi Arabistan gazetecilerin öldürülmesine son vermeli" dedi.

Davetli olduÄŸu bir konferans için bir süredir Ä°stanbul'da bulunan, ABD'li eski diplomat Ann Wright, ülkesine dönmeden önce gece geç saatlerde elinde Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu dövizlerle Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önüne gelerek, burada gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ülkesi ABD'nin Irak'Ä± iÅŸgali nedeniyle 16 yÄ±llÄ±k diplomatlÄ±k hayatÄ±nÄ± noktalayarak, aktivist olan Ann Wright, kayÄ±p gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betine dair Türk basÄ±nÄ±na deÄŸerlendirmelerde bulundu.

'ÖLDÜRÜLDÜÄžÜNE Ä°NANIYORUM'

Ann Wright, KaÅŸÄ±kçÄ±'dan, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alÄ±namamasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± bir rahatsÄ±zlÄ±k oluÅŸturduÄŸunu ve kayÄ±p gazetecinin öldürüldüÄŸüne inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Eski bir diplomat olarak bir konferans için Ä°stanbul'a geldim. DeÄŸerli bir gazeteci olan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için bu gece buradayÄ±m. Ona olanlardan bütün dünya rahatsÄ±z. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸüne inanÄ±yorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunlarÄ± söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi, gazetecilerin öldürülmesine son vermeli, Yemen'de yüzlercesi gerçekleÅŸen insan ölümlerine son vermeli" dedi.

'SUUDÄ° YÖNETÄ°MÄ° YAPTIKLARINA SON VERMELÄ°'

Eski diplomat Wright, "Burada bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lÄ±yor, tamamlanacak ve bize bir ÅŸeyler söylenecek. Burada görev yapan gazetecilerin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± genel kanÄ± da onun öldürüldüÄŸü yönünde. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalardan kesin bir sonuç çÄ±kmadÄ±, ancak ÅŸu ana ortaya çÄ±kan tabloya göre KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Konsolosluk'ta öldürüldüÄŸünü düÅŸünüyoruz. Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n ayaÄŸa kalkmasÄ± gerekiyor. Özgürlük için, gazetecilerin özgürlüÄŸü için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Suudi yönetimi yaptÄ±klarÄ±na artÄ±k bir son vermeli" diye konuÅŸtu.

RÄ°YAD'DAN 'KAÅžIKÇI' YANITI: AYNI ÅžEKÄ°LDE YANIT VERÄ°RÄ°Z

Öte yandan Suudi Arabistan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kayÄ±p Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalara yanÄ±t verdi. Riyad'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Trump'Ä±n 'tehditlerinin' reddedildiÄŸi belirtilirken, atÄ±lacak herhangi bir adÄ±ma aynÄ± ÅŸekilde yanÄ±t verileceÄŸi belirtildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, NBC'ye verdiÄŸi röportajda KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Suudi yetkililerin olduÄŸu kanÄ±tlanÄ±rsa 'ciddi cezalar' verileceÄŸini belirtmiÅŸti. Trump konuÅŸmasÄ±nda Suudi Arabistan'Ä±n iddialarÄ± kesin bir ÅŸekilde yalanladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Trump'tan Gazeteci KaÃ§Ä±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±: AÄŸÄ±r cezalar uygularÄ±z

FAS'TAN KAÅžIKÇI Ä°ÇÄ°N BAÄžIMSIZ SORUÅžTURMA ÇAÄžRISI

Fas Ulusal BasÄ±n SendikasÄ±, Suudi Arabistan'a, Washington Post YazarÄ± Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Sendikadan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n resmi iÅŸlemler için ülkesinin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna girdikten sonra geri çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸimdiye kadar da kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, sendikanÄ±n bu durumdan ciddi endiÅŸe duyduÄŸu vurgulandÄ±.

AçÄ±klamada, Suudi Arabistan'a gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

SUUDÄ° ARABÄ°STAN BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžÄ° ÖNÜNDE GÖSTERÄ° ÇAÄžRISI

Öte yandan sendika, ülkedeki tüm gazetecilere 25 Ekim'de Suudi Arabistan'Ä±n Rabat BüyükelçiliÄŸi önünde düzenlenecek gösteriye katÄ±lmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 18:25

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