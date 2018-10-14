ABD'li eski diplomat Write: KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±yorum

ABD'li eski diplomat Ann Wright, kayÄ±p Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± iÃ§in Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamalarda bulundu

ABD'li eski diplomat Ann Wright, kayÄ±p gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için gece geç saatlerde Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önüne gelerek açÄ±klamalarda bulundu. HayatÄ±na aktivist olarak devam eden Wright, "KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸüne inanÄ±yorum. Suudi Arabistan gazetecilerin öldürülmesine son vermeli" dedi.

Davetli olduÄŸu bir konferans için bir süredir Ä°stanbul'da bulunan, ABD'li eski diplomat Ann Wright, ülkesine dönmeden önce gece geç saatlerde elinde Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu dövizlerle Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu önüne gelerek, burada gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ülkesi ABD'nin Irak'Ä± iÅŸgali nedeniyle 16 yÄ±llÄ±k diplomatlÄ±k hayatÄ±nÄ± noktalayarak, aktivist olan Ann Wright, kayÄ±p gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betine dair Türk basÄ±nÄ±na deÄŸerlendirmelerde bulundu.

'ÖLDÜRÜLDÜÄžÜNE Ä°NANIYORUM'

Ann Wright, KaÅŸÄ±kçÄ±'dan, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alÄ±namamasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± bir rahatsÄ±zlÄ±k oluÅŸturduÄŸunu ve kayÄ±p gazetecinin öldürüldüÄŸüne inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Eski bir diplomat olarak bir konferans için Ä°stanbul'a geldim. DeÄŸerli bir gazeteci olan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için bu gece buradayÄ±m. Ona olanlardan bütün dünya rahatsÄ±z. Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürüldüÄŸüne inanÄ±yorum. Bu korkunç cinayet nedeniyle buraya gelip bunlarÄ± söylemek istedim. Suudi Arabistan yönetimi, gazetecilerin öldürülmesine son vermeli, Yemen'de yüzlercesi gerçekleÅŸen insan ölümlerine son vermeli" dedi.

'SUUDÄ° YÖNETÄ°MÄ° YAPTIKLARINA SON VERMELÄ°'

Eski diplomat Wright, "Burada bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lÄ±yor, tamamlanacak ve bize bir ÅŸeyler söylenecek. Burada görev yapan gazetecilerin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± genel kanÄ± da onun öldürüldüÄŸü yönünde. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalardan kesin bir sonuç çÄ±kmadÄ±, ancak ÅŸu ana ortaya çÄ±kan tabloya göre KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Konsolosluk'ta öldürüldüÄŸünü düÅŸünüyoruz. Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n ayaÄŸa kalkmasÄ± gerekiyor. Özgürlük için, gazetecilerin özgürlüÄŸü için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Suudi yönetimi yaptÄ±klarÄ±na artÄ±k bir son vermeli" diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Ekim 2018 08:02

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