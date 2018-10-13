Antalya DayanÄ±ÅŸma Akademisiâ€™nin ilk dersi: EÅŸitlik, hakkaniyet, hak

Antalya DayanÄ±ÅŸma Akademisi 2018-2019 yÄ±llÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ilk dersi 'EÅŸitlik, hak, hukuk' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu tarafÄ±ndan verildi.

Mahir DoÄŸan

Antalya

Antalya DayanÄ±ÅŸma Akademisi 2018-2019 yÄ±llÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ dersi "EÅŸitlik, hak, hukuk" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu tarafÄ±ndan Antalya Tabip OdasÄ±nda verildi. Onur HamzaoÄŸlu, sunumunu “KavramlarÄ±n tarihsel kökeni, kavramlarÄ±n sÄ±nÄ±flÄ± toplumlardaki tarihsel süreci, deÄŸerlendirme, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda hangisini nasÄ±l ele almalÄ±yÄ±z?” alt baÅŸlÄ±klarÄ±nda topladÄ±ÄŸÄ± “Hedefler” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile sundu.

HamzaoÄŸlu sunumunun "Hak" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda "Türkiye’nin 27 MayÄ±s 1949 tarihinde kabul etmiÅŸ olduÄŸu Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’nin 25. maddesinde bulunan, 'Herkesin kendisinin ve ailesinin saÄŸlÄ±k ve refahÄ± için beslenme, giyim, konut ve tÄ±bbi bakÄ±m hakkÄ± vardÄ±r. Herkes, iÅŸsizlik, hastalÄ±k, sakatlÄ±k, dulluk, yaÅŸlÄ±lÄ±k ve kendi iradesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki koÅŸullardan doÄŸan geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± durumunda güvenlik hakkÄ±na sahiptir' derken bu hakkÄ±n nasÄ±l kullanÄ±lacaÄŸÄ± ve kim tarafÄ±ndan verileceÄŸi belirtilmezken, 26. maddede bulunan "Herkes eÄŸitim hakkÄ±na sahiptir. EÄŸitim, en azÄ±ndan ilk ve temel eÄŸitim aÅŸamasÄ±nda parasÄ±zdÄ±r. Ä°lköÄŸretim zorunludur" ibaresi ile burada bir zorunluluk belirtmiÅŸtir. Bu örnekte 'Hak' cümlesinin nasÄ±l baÅŸka ÅŸekillerde tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Hak kavramÄ±nÄ±n-talebinin kullanÄ±lmasÄ± konjektürel olarak zorunlu ise, sosyalizmi hedefleyerek kurgulanmalÄ±-kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r, Hak kavramÄ± talebi nitelik ve nicelik bakÄ±mÄ±ndan statik olmalÄ±dÄ±r” dedi.

'SAÄžLIK Ä°ÇÄ°N KÄ°ÅžÄ° KÄ°MLÄ°ÄžÄ° YETER'

HamzaoÄŸlu sunumunun "Hakkaniyet" bölümünde ise, bu kelimenin yönetenler tarafÄ±ndan "EÅŸitlik talebimizin yerine konmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan bir sözcük" olduÄŸunu ve bunun aldatÄ±cÄ±, yanÄ±ltÄ±cÄ± bir cümle olduÄŸunu, buna dikkat edilmesi gerektiÄŸini belirterek “EÅŸitlik talebinde yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±lan cümlelerden örnek verecek olursak ‘Herkese saÄŸlÄ±kta fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi’ bu alanda anayasada, ya da kanunlarda hiç kimseye sen ÅŸuraya git, ÅŸuradan saÄŸlÄ±k hizmeti al, ya da ÅŸunlarÄ± yapamazsÄ±n denmiyor. Kimin nereden ve nasÄ±l hizmet alacaÄŸÄ±nÄ± kiÅŸinin ekonomik yapÄ±sÄ± belirliyor. O yüzden doÄŸru talep TTB’nin kullandÄ±ÄŸÄ± ‘SaÄŸlÄ±k için kiÅŸi kimliÄŸi yeter’ olmalÄ±dÄ±r. Günümüzde saÄŸlÄ±k hakkÄ± talebimiz olacak ise, saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ±, fiziksel ve zihinsel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± geliÅŸtiren ve koruyabilen bir toplumsal yaÅŸantÄ± da yaÅŸama hakkÄ± olarak tanÄ±mlamalÄ± ve talep etmeliyiz” dedi.

HamzaoÄŸlu "EÅŸitlik’ baÅŸlÄ±klÄ± sunumunda çeÅŸitli verdiÄŸi örnekler sonunda, gerçek eÅŸitliÄŸin sadece sÄ±nÄ±fsÄ±z bir toplumda olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 22:55

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