TKP'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla iÅŸÃ§i dayanÄ±ÅŸma aÄŸÄ± kuruldu

TÃ¼rkiye KomÃ¼nist Partisiâ€™nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla oluÅŸturulan iÅŸÃ§i dayanÄ±ÅŸma, haberleÅŸme ve mÃ¼cadele aÄŸÄ±nÄ±n basÄ±n toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Türkiye Komünist Partisi’nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla oluÅŸturulan "PatronlarÄ±n Ensesindeyiz" isimli dayanÄ±ÅŸma, haberleÅŸme ve mücadele aÄŸÄ±nÄ±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±, farklÄ± sektörlerden ve çeÅŸitli iÅŸyerlerinden iÅŸçilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla TKP ÅžiÅŸli Örgütü'nde yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±ya Flormar, Cargill, Üçüncü HavalimanÄ± ve AnÄ± Tur’da süren direniÅŸlerden iÅŸçiler de katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Alpaslan SavaÅŸ, haksÄ±zlÄ±k edeni, fahiÅŸ fiyatla halkÄ±n sÄ±rtÄ±ndan kazanmaya çalÄ±ÅŸanÄ±, iÅŸçi hakkÄ±nÄ± tanÄ±mayanÄ± teÅŸhir edeceklerini, ve bu aÄŸÄ±n iÅŸten atÄ±lan iÅŸçileri bir araya getireceÄŸini belirtti.

Üçüncü HavalimanÄ±’nda Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lan eylemlerin ardÄ±ndan iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerden biri olan Halil, üçüncü havalimanÄ± iÅŸçilerinin geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±nÄ±n ve örgütlü duracaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. “HavalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, oradaki baskÄ± ortamÄ± nedeniyle burada deÄŸiller ve mesaj gönderdiler” diyen Halil, havalimanÄ± iÅŸçilerinin mesajÄ±nÄ± okudu: Türkiye’nin en büyük ve en kanlÄ± ÅŸantiyesinden, Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n tekrar ayaÄŸa kalkmasÄ± için, ülke siyasetine el atmasÄ± ve patronlarla hesaplaÅŸmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± selamlÄ±yoruz. Üçüncü HavalimanÄ± ÅŸantiyesi, iÅŸçilerin ayaklanmasÄ±nÄ±n patronlarÄ± ne kadar korkutabileceÄŸini de göstermiÅŸtir. Bu çalÄ±ÅŸmada üzerimize düÅŸen görevlerin bilincindeyiz ve gün be gün bunlarÄ± yaparak sÄ±nÄ±f mücadelesini güçlendireceÄŸiz.

FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NDEN ÇAÄžRI

152 gündür direniÅŸi sürdüren Flormar iÅŸçileri AyÅŸe, “Desteklerle büyüyerek direniÅŸimiz gün geçtikçe daha çok ses getiren bir hale geldi. Bizler patronumuzun ensesindeyiz ve hatta organize sanayideki tüm patronlarÄ±n ensesindeyiz” dedi ve 23 Ekim SalÄ± günü 19.00’da, Gebze ÇÄ±raÄŸan DüÄŸün Salonu’nda yapÄ±lacak Flormar iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸine çaÄŸrÄ± yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Mefar Ä°laÃ§ iÅŸÃ§ileri: Flormar iÅŸÃ§ileriyle dayanÄ±ÅŸmayÄ± bÃ¼yÃ¼telim

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 23:24

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