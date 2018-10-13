SYKP 3'Ã¼ncÃ¼ olaÄŸan kongresini topladÄ±

Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi (SYKP) 3'Ã¼ncÃ¼ olaÄŸan kongresini 'Diren, BirleÅŸ, Yeniden Kur' ÅŸiarÄ±yla Ankara'da topladÄ±.

SYKP 3. olaÄŸan genel kongesini “Diren, BirleÅŸ, Yeniden Kur” ÅŸiarÄ±yla Ankara’da topladÄ±. Ä°ki gün sürecek kongrenin açlÄ±ÅŸÄ±nda muhaliflere yönelik baskÄ±lara, iÅŸçi ve emekçilerin haklarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± karÅŸÄ± ortak mücadelenin gerekliliÄŸi vurgulandÄ±.

Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi (SYKP) 3. olaÄŸan kongresini Ankara'da topladÄ±. "Diren, BirleÅŸ, Yeniden Kur " ÅŸiarÄ±yla 13-14 Ekim tarihleri arasÄ±nda düzenlenen kongreye, EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kubilay Günay, HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Berdan Öztürk, Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit, Tülay HatimoÄŸullarÄ±, ESP, YeÅŸiller ve Sol Parti temsilcileri, KESK ve DÄ°SK temsilcilerinin yanÄ±sÄ±ra Lübnan KurtuluÅŸ Partisi, Tunus Halk Cephesi,Filistin Halk KurtuluÅŸ Cephesi, Ermeni Sosyal Demokrat HÄ±nçak Partisi temsilcileri katÄ±ldÄ±.

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan SYKP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Kaya, emperyalistlerin 2008 krizin faturasÄ±nÄ± diÄŸer ülkelere yayarak atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bugün de Türkiye'de Saray hangi komplo teorisini öne sürerse sürsün, ne önlem alÄ±rsa alsÄ±n krizin kapÄ±da olduÄŸunu söyledi.

Suriye’de artÄ±k vesayet savaÅŸlarÄ±nÄ±n sona yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kaya, rejimin hakimiyetini ilerlettiÄŸini söyledi. Kaya, Ä°dlib sorununda Türkiyenin eli güçlenmiÅŸ gibi görünse de göç ile yeni cihatçÄ± akÄ±nÄ±nÄ±n olabileceÄŸini ifade etti.

Kaya, faÅŸizmin inÅŸasÄ±nÄ±n bu dönem hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek 24 haziran seçimlerinin sonuçlarÄ±na dikkat çekti. Bunun kader olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kaya, halkÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n bu iktidarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸunu söyledi. Muhalefetin tüm saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen hala tam olarak ezilemediÄŸini kaydeden Kaya, bu süreçte en önemli görevin muhalefet cephesinin birlikte mücadele etmesi olduÄŸunu dile getirdi. Kaya, yeniden kuruluÅŸçuluÄŸun toplumsal mücadelenin her alanÄ±na geniÅŸlemesi için çaba harcayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

YEREL SEÇÄ°M ÖNCESÄ° GÖZALTILAR

HDP Adana Milletvekili ve SYKP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Tülay HatimoÄŸullarÄ±, dünyanÄ±n birçok yerinde demokrasi ve insan haklarÄ±nÄ±n ayaklar altÄ±nda olduÄŸunu söyledi. Dünyada bir ekonomik kriz olduÄŸunu söyleyen HatimoÄŸullarÄ±, bu dönem saÄŸ milliyetçi siyasetlerin yükseliÅŸte olduÄŸunu dile getirdi. Ancak Türkiye'de farklÄ± görüÅŸlerden kesimlerin ellerinden alÄ±nan haklarÄ±n geri alÄ±nmasÄ± talebinde ortaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HatimoÄŸullarÄ±, buna karÅŸÄ±n yerel seçim startÄ± veren ErdoÄŸan'dan talimat almÄ±ÅŸ gibi HDP üye ve yöneticilerinin evlerine operasyonlar düzenlendiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

YERELLERDEN MERKEZE MÜCADELEYÄ° ÖRGÜTLEYECEÄžÄ°Z

DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Cafer Konca, bu ülkede insanca yaÅŸamak ve çalÄ±ÅŸmak için 3. HavalimanÄ±nda iÅŸçiler tutuklamayÄ± marifet sayan iktidarÄ± yerle bir edeceklerini söyledi. Ä°ÅŸçilere hakaret eden medyanÄ±n bu ülkenin asÄ±l unsurlarÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilerin olduÄŸunu bilmesi gerektiÄŸini belirten Konca, krize karÅŸÄ± “diren iÅŸçi” kampanyasÄ±nÄ± hayata geçireceklerini dile getirdi.

KESK MYK üyesi Ä°lhan YiÄŸit, AKP'nin ne kadar toplumsal muhalefeti baskÄ± altÄ±na alsa da korktuÄŸunu dile getirdi. Mckinsey'in danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na itiraz edenlerin önce hainlikle suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ardÄ±ndan anlaÅŸmanÄ±n iptal edildiÄŸini belirten YiÄŸit, iktidarÄ±n ülkeyi yönetemez hale geldiÄŸini söyledi. YiÄŸit, DÄ°SK, TMMOB ve TTB ile birlikte sonuçlarÄ± uzun sürecek krize karÅŸÄ± yerellerden merkeze doÄŸru bir mücadeleyi örgütleyeceklerini vurguladÄ±.

'GERÇEK SEÇENEK HALK DEMOKRASÄ°SÄ° VE SOSYALÄ°ZM'

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, hükümetin tek adam ve tek parti rejimini, tüm yaÅŸamÄ± etkisi altÄ±na alan kriz üzerinden inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Son dönemde açÄ±klanan ekonomi programlarÄ±nÄ±n krizin yükünü emekçilere yÄ±kma belgeleri olduÄŸunu kaydeden Gürkan, ayrÄ±ca demokratik haklarÄ± geriletecek bir siyasal gericiliÄŸin de oluÅŸturulduÄŸunu ifade etti. BazÄ± iÅŸyerlerindeki direniÅŸleri hatÄ±rlatan Gürkan, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçilerin kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±nÄ± gasp etmenin o kadar kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Her türlü baskÄ±, hapis, tutuklamaya raÄŸmen mücadele eden demokrasi güçleri olduÄŸunu dile getiren Gürkan, siyasi iktidarÄ±n ortaya koyduÄŸu tek seçenek olan tek adam ve tek parti rejimine karÅŸÄ± gerçek seçeneÄŸin halkÄ±n demokratik iktidarÄ± ve sosyalizm olduÄŸunu söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 18:51

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