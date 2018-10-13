Ã‡avuÅŸoÄŸlu: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± konusunda iÅŸ birliÄŸi gÃ¶rmedik, gÃ¶rmek istiyoruz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu: SoruÅŸturmanÄ±n selameti ve her ÅŸeyin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in bu konuda henÃ¼z bir iÅŸ birliÄŸi gÃ¶rmedik, gÃ¶rmek istiyoruz.

DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul KonsolosluÄŸuna girdikten sonra haber alÄ±namayan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili olarak “BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve uzmanlarÄ±n Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan'Ä±n iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± gerekiyor” dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, Suudi Arabasitan teklifiyle bir ortak çalÄ±ÅŸma grubunun oluÅŸturulmasÄ± konusunda görüÅŸ birliÄŸi olduÄŸunu da ifade etti. ancak, "SoruÅŸturmanÄ±n selameti ve her ÅŸeyin ortaya çÄ±kmasÄ± için bu konuda henüz bir iÅŸ birliÄŸi görmedik, bunu da görmek istiyoruz" dedi. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 18:20

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