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FotoÄŸraf: Engin Anak/DHA
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± konusunda iÅŸ birliÄŸi gÃ¶rmedik, gÃ¶rmek istiyoruz
13 Ekim 2018 17:28
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu: SoruÅŸturmanÄ±n selameti ve her ÅŸeyin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in bu konuda henÃ¼z bir iÅŸ birliÄŸi gÃ¶rmedik, gÃ¶rmek istiyoruz.
DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu Suudi Arabistan’Ä±n Ä°stanbul KonsolosluÄŸuna girdikten sonra haber alÄ±namayan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± ile ilgili olarak “BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve uzmanlarÄ±n Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan'Ä±n iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± gerekiyor” dedi.
ÇavuÅŸoÄŸlu, Suudi Arabasitan teklifiyle bir ortak çalÄ±ÅŸma grubunun oluÅŸturulmasÄ± konusunda görüÅŸ birliÄŸi olduÄŸunu da ifade etti. ancak, "SoruÅŸturmanÄ±n selameti ve her ÅŸeyin ortaya çÄ±kmasÄ± için bu konuda henüz bir iÅŸ birliÄŸi görmedik, bunu da görmek istiyoruz" dedi. (AA)
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