EMEP: Brunson siyasi karar sonucu tahliye edildi

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkan: Brunson davasÄ±nda da gizli pazarlÄ±klarÄ±n yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± muhtemel.Â

ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson’un tahliyesine iliÅŸkin geliÅŸmeleri Evrensel’e deÄŸerlendiren EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, kararÄ±n yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile deÄŸil siyasi karar sonucu verildiÄŸine dikkat çekti.

'FETÖ' ile 'PKK' adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hakkÄ±ndaki adli kontrol hükümleri kaldÄ±rÄ±lan ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson hakkÄ±nda 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ± verildi. Brunson, kararÄ±n ardÄ±ndan Türkiye’den ayrÄ±lÄ±rken konuya iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar ve soru iÅŸaretleri gündemdeki yerini koruyor. Brunson davasÄ±ndaki geliÅŸmeleri Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan Evrensel’e deÄŸerlendirdi.

‘YARGI ÜZERÄ°NDEKÄ° SÄ°YASET VESAYETÄ°NÄ° GÖSTERÄ°YOR’

Gürkan, Rahip Brunson’Ä±n tahliyesinin yargÄ±nÄ±n üstündeki siyaset vesayetini göstermesi bakÄ±mÄ±ndan çarpÄ±cÄ± olduÄŸunu ifade etti. YargÄ±nÄ±n siyasetin emrine girdiÄŸini uzun süredir ifade ettiklerini ve eleÅŸtirileri paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Gürkan, Brunson davasÄ±ndan önce gazeteci Deniz Yücel davasÄ±nda da siyasi hesaplaÅŸma adÄ±na hukuksuz bir yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve siyasi bir uzlaÅŸÄ± ile de Yücel’in serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Brunson davasÄ±nda da gizli pazarlÄ±klarÄ±n yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n muhtemel olduÄŸunu kaydeden Gürkan, bu pazarlÄ±klarÄ±n halklarÄ±n hayrÄ±na pazarlÄ±klar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, OrtadoÄŸu’daki paylaÅŸÄ±m kavgasÄ±na yönelik bir pazarlÄ±k olabileceÄŸini ifade etti.

‘SÄ°YASÄ° PAZARLIKLARA BAÄžLI SÖYLEMLERÄ° DE DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR’

Brunson davasÄ±ndaki geliÅŸmeler deÄŸerlendirildiÄŸinde bunun AKP hükümeti yetkilerinin ilk çark ediÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Gürkan, “Deniz Yücel ile ilgili e çok ÅŸey söylediler. Brunson’a yönelik de “ajan”, “teröristlere yardÄ±m ediyor” gibi ifadeler kullanÄ±ldÄ± ama ÅŸimdi ‘SayÄ±n Brunson’ oldu. Bununla ilk defa karÅŸÄ±laÅŸmÄ±yoruz. Siyasi pazarlÄ±klara baÄŸlÄ± olarak söylemleri de deÄŸiÅŸmekte” dedi.

‘KARAR SÄ°YASÄ°DÄ°R’

Demokrasinin önemli göstergelerinden birinin yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu vurgulayan Gürkan, Türkiye’nin bu açÄ±dan demokrasinin önemli göstergelerinden birine sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Brunson’Ä±n yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z karar vermesiyle tahliye edildiÄŸinin söylenemeyeceÄŸini, tahliyenin siyasi karar neticesinde gerçekleÅŸtiÄŸine dikkat çeken Gürkan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bugün yüzlerce muhalif siyasetçi, gazeteciler gizli tanÄ±klarla yargÄ±lanmakta. YÄ±llarca cezaevlerinde tutulmaktadÄ±r. Bu yargÄ±nÄ±n içinde bulunduÄŸu durumu göstermesi bakÄ±mÄ±ndan önemli. KaldÄ± ki CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n seçilmiÅŸ olsa bile HDP’yi iÅŸaret ederek kayyÄ±m atayacaklarÄ± yönündeki mesajÄ±ndan sonra da HDP’ye yönelik operasyonlar yargÄ±nÄ±n nasÄ±l iÅŸlediÄŸini göstermekte”. (Ankara/EVRENSEL)

3 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen Andrew Brunson tahliye edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 20:35

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