Londraâ€™da Ä±kÃ§Ä±lara karÅŸÄ± Ã¶fke

Londra'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶steride hÃ¼kÃ¼met politikalarÄ± eleÅŸtirildi.

Arif BEKTAÅž

Londra

Son zamanlarda “Demokratik Futbol TaraftarlarÄ± Ä°ttifakÄ±” adÄ± altÄ±nda örgütlenen Ä±rkçÄ±lara karÅŸÄ±, Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tlarÄ± Londra sokaklarÄ±na çÄ±ktÄ±. “Sokaklar Bizimdir” diyerek Parlamento önünde toplanan binlerce kiÅŸi, Ä±rkçÄ±larÄ±n aynÄ± anda yaptÄ±klarÄ± yürüyüÅŸü protesto etti.

King’s Cross’dan BaÅŸbakanlÄ±k önüne yürüyüÅŸe geçen Ä±rkçÄ±lara karÅŸÄ±, anti faÅŸistler ÅŸehrin bir çok noktasÄ±nda buluÅŸarak Parlamento’ya akÄ±n etti. Buradan BaÅŸbakanlÄ±k önüne yürüyen anti faÅŸistler, hükümetin politikalarÄ±nÄ±n Ä±rkçÄ±larÄ± cesaretlendirdiÄŸini belirterek, hükümetin politikalarÄ±na karÅŸÄ± mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Birçok Ä°ÅŸçi Partili milletvekili ve sendikacÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸe, PCS, RMT, UNITE gibi sendikalarÄ±n yanÄ±sÄ±ra siyasi partiler de eylemde yerini aldÄ±. BaÅŸta Türk ve Kürt Toplumu DayanÄ±ÅŸma Merkezi (DAY-MER) olmak üzere birçok Türkiyeli kitle örgütünün de katÄ±lmasÄ± dikkat çekerken, Ä±rkçÄ±larÄ±n sokaklara çÄ±kmamasÄ± için daha güçlü örgütlenme çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±ldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 16:45

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