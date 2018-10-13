KÄ±ÅŸlÄ±k konserve yaparken dikkat etmeniz gereken 5 madde

Evde konserve yaparken nelere dikkat edilmeli? NasÄ±l meyve-sebzeler ve materyaller kullanÄ±lmalÄ±? Diyetisyen Rumeysa Ã‡elik yanÄ±tladÄ±.

Mevsiminde alÄ±nan sebze ve meyveleri farklÄ± dönemlerde de tüketebilmek için en çok tercih edilen saklama koÅŸullarÄ±ndan biri konserve yapmak. Konserve hazÄ±rlÄ±klarÄ± yazÄ±n ortasÄ±nda baÅŸlayÄ±p sonbahar ortasÄ±na kadar sürüyor. Ev yapÄ±mÄ± ürünlerin tüketilmesi saÄŸlÄ±klÄ± ancak bunu yaparken dikkatli olmak çok önemli. Çünkü uygun ÅŸekilde yapÄ±lmayan konserve ürünleri besin zehirlenmesinden ölüme kadar ortaya çÄ±kabilecek bir tablo oluÅŸturabilir.

Diyetisyen Rumeysa Çelik, evde konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

1. SEBZE VE MEYVELERÄ°N TAZE OLMASINA VE KÜFLÜ OLMAMASINA DÄ°KKAT EDÄ°N

Konserve hazÄ±rlanÄ±rken kullanÄ±lan malzemelerin satÄ±n alÄ±nmasÄ±ndan tüketime kadar tüm aÅŸamalarda hijyen koÅŸullarÄ±na dikkat edilmesi gerekiyor. AlÄ±nan sebze ve meyvelerin taze olmasÄ± ve küflü olmamasÄ± konserve yapÄ±mÄ±nda ilk kuraldÄ±r. GÄ±dalar, kullanÄ±m öncesinde iyice yÄ±kanmalÄ±dÄ±r.

2. MUTLAKA ISIYA DAYANIKLI CAM KULLANIN

Konserve yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan kaplarÄ±n Ä±sÄ±ya dayanÄ±klÄ± cam olmasÄ± önemli. EÄŸer turÅŸu yapÄ±lacaksa ve plastik kap kullanÄ±lacaksa bu konuda yasal olarak onaylÄ± plastik malzemeden yapÄ±lmÄ±ÅŸ kaplar tercih edilmeli ve bunlar sadece bir kez kullanÄ±lmalÄ±.

3. CAM KAVANOZLARI KAYNATIN, KAPAKLARA Ä°YÄ° BAKIN

Cam kavanozlar kullanÄ±mdan önce 15-20 dakika kaynatÄ±larak sterilize edilmeli. Bunun yanÄ±nda kavanozlarÄ±n kapaklarÄ±nÄ±n paslÄ± olmamasÄ±na dikkat edilmeli. Cam kavanozlar bir kez daha kaynatÄ±larak kullanÄ±labilir ancak kapaklar asla bir kez daha kullanÄ±lmamalÄ±.

4. SEBZE VE MEYVELERÄ° 15-20 DAKÄ°KA KAYNATIN

Güvenli konserve yapÄ±mÄ±nda uygulanacak iÅŸlemin sÄ±caklÄ±k derecesi ve uygulama süresi önemli. IsÄ±tma süresi besinin asit miktarÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatÄ±lmalÄ±. AyrÄ±ca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandÄ±ktan sonra piÅŸirme iÅŸlemi yapÄ±lmalÄ±.

5. KONSERVELERÄ° AÇTIKTAN SONRA HEMEN TÜKETÄ°N

Konserveyi tüketirken dikkat edilmesi gerekenler vardÄ±r. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ürünü kavanozu açtÄ±ktan sonra aynÄ± gün ya da birkaç gün içinde tüketmek gerekir. Konserveler mutlaka oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda ya da buzdolabÄ±nda muhafaza edilmeli. Çok sÄ±cak ortamda ya da derin dondurucuda muhafaza edilen konserve gÄ±dalar açÄ±ldÄ±klarÄ±nda lezzet, kalite ve duyusal özellik kaybÄ± meydana gelir.

DOÄžRU YAPILMAYAN KONSERVE HAYATÄ° RÄ°SKE NEDEN OLUYOR

Konserve açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün ya da birkaç gün içinde tüketilmediÄŸinde “clostridium botulinum” bakterisi açÄ±ÄŸa çÄ±kabilir. Bu bakteri gÄ±da zehirlenmelerine neden oluyor. Bu bakterinin dünyada bilinen en güçlü zehirlerden olduÄŸu ve ölümle sonuçlanabilecek rahatsÄ±zlÄ±klara yol açtÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Bu bakteri konservelerde fazlaca üreyebilir ve kendisini konserve kapaklarÄ±nda oluÅŸturduÄŸu bombeleÅŸmeyle belli eder. Konserve yaparken kavanozun kapaklarÄ±na iyi bakÄ±lmasÄ± gerekir. EÄŸer kapaklarda bombeleÅŸme varsa asla tüketilmemelidir. Tüketim olursa zehirlenme de kaçÄ±nÄ±lmaz olmaktadÄ±r.

YEDÄ°KTEN SONRA BU BELÄ°RTÄ°LERE DÄ°KKAT!

KapaklarÄ± bombeleÅŸen cam kavanozdaki ürünün yenmesi halinde 12-36 saat arasÄ±nda zehirlenme belirtileri ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. Bu süreçte karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, baÄŸÄ±rsak fonksiyonlarÄ±nda bozulmalar, baÅŸ dönmesi ve mide bulantÄ±sÄ± gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtileri yaÅŸayan kiÅŸilerin mutlaka en yakÄ±n saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurmasÄ± gerekir. (HABER MERKEZÄ°)

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