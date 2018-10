Helin PaladÃ¶ken mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±: BaÅŸka Helinler Ã¶lmesin

Liseli Helin Palandöken’in ölümünün yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmada kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.

Yasemin AKPINAR

İstanbul

Helin Palandöken’in ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmada kadın cinayetlerinin ve bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 13 Ekim’de okulunun önünde pompalı tüfekle öldürülen Helin Palandöken, ailesi ve kadınlar tarafından ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Ailesi ve kadın örgütleri “Bu son olsun, başka Helinler ölmesin, kadın cinayetleri ve bireysel silahlanmanın önüne geçilsin” çağrısında bulundu.

‘BİREYSEL SİLAHLANMA YASAKLANSIN’

Anmada Helin’in mezarı başında konuşan baba Nihat Palandöken “Aradan 1 yıl geçti ama biz Helin’in yokluğunu her geçen gün daha ağır yaşıyoruz. Aradan geçen bir yılda Helin’i öldüren katil ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı, bu yüreğimize su serpti. Ama her gün kadınlar öldürülmeye devam ediyor, bireysel silahlanma sonucu her ay onlarca insan öldürülüyor, bu da acımızı daha da artırıyor” diye konuştu.

Bireysel silahlanmaya karşı başlattıkları kampanyayı hatırlatan Palandöken, “Kızım, internetten satın alınan pompalı bir tüfekle katledildi. Başlattığımız kampanya ile tek isteğimiz, bireysel silahlanmanın zorlaştırılması, kontrol altına alınması, internetten silah satışının yasaklanması. Bunların hiçbiri ne yazık ki yapılmadı. Bugün tıpkı Helin gibi, insanlar öldürülmeye devam ediyor. Biz başka Helinler ölmesin istiyoruz. Bunun için de kadın cinayetleri ve bireysel silahlanmaya karşı yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘AF ÖNERİSİ ADALET DUYGUMUZU YOK EDİYOR’

Kadın cinayetlerinin son bulabilmesi için kadın cinayeti davalarındaki adaletsizliğin de son bulması gerektiğine dikkat çeken Nihat Palandöken, “Kadın cinayetlerinin yargı eliyle cezasız bırakıldığını görüyoruz. Bir yandan katiller ceza alsın diye mücadele ederken bir de af yasasıyla hepimizin adalet duygusu iyice yok ediliyor” dedi.

‘ÖZGECEN’DAN SONRA ÖNLEM ALINSAYDI HELİN YAŞIYOR OLURDU’

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Meclisleri ve Mor Dayanışmanın da katıldığı anmada konuşma yapan Helin’in kuzeni Cahit Argüç de kadın cinayetleri konusunda Meclisi göreve çağırırdı: “Alınmayan önlemler nedeniyle her gün kadınlar, kızlarımız yaşamını yitirmeye devam ediyor. Eğer Özgecan’ı yitirdikten sonra gerekenler yapılsaydı, önlemler alınsaydı Helin de Eylül de bugün yaşıyor olurdu. Kadınlar ölmesin istiyorsak hepimiz birlik olmayız. Meclisteki 600 vekile de sesleniyoruz; cinayetlerin önüne geçin.”

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Helin Palandöken, geçtiğimiz yıl 13 Ekim günü İstanbul Pendik’te okulunun önünde Mustafa Yetgin tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Daha önce sosyal medya hesabından “Gizli sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum” paylaşımında bulunan Helin, hiçbir önlem alınmaması sonucu öldürülmüştü.

