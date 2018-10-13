Helin PaladÃ¶ken mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±: BaÅŸka Helinler Ã¶lmesin

Liseli Helin PalandÃ¶kenâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mezarÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lan anmada kadÄ±n cinayetlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Yasemin AKPINAR

Ä°stanbul

Helin Palandöken’in ölümünün birinci yÄ±l dönümünde mezarÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lan anmada kadÄ±n cinayetlerinin ve bireysel silahlanmanÄ±n önüne geçilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l 13 Ekim’de okulunun önünde pompalÄ± tüfekle öldürülen Helin Palandöken, ailesi ve kadÄ±nlar tarafÄ±ndan ölüm yÄ±l dönümünde mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Ailesi ve kadÄ±n örgütleri “Bu son olsun, baÅŸka Helinler ölmesin, kadÄ±n cinayetleri ve bireysel silahlanmanÄ±n önüne geçilsin” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

‘BÄ°REYSEL SÄ°LAHLANMA YASAKLANSIN’

Anmada Helin’in mezarÄ± baÅŸÄ±nda konuÅŸan baba Nihat Palandöken “Aradan 1 yÄ±l geçti ama biz Helin’in yokluÄŸunu her geçen gün daha aÄŸÄ±r yaÅŸÄ±yoruz. Aradan geçen bir yÄ±lda Helin’i öldüren katil aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet cezasÄ± aldÄ±, bu yüreÄŸimize su serpti. Ama her gün kadÄ±nlar öldürülmeye devam ediyor, bireysel silahlanma sonucu her ay onlarca insan öldürülüyor, bu da acÄ±mÄ±zÄ± daha da artÄ±rÄ±yor” diye konuÅŸtu.

Bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± kampanyayÄ± hatÄ±rlatan Palandöken, “KÄ±zÄ±m, internetten satÄ±n alÄ±nan pompalÄ± bir tüfekle katledildi. BaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kampanya ile tek isteÄŸimiz, bireysel silahlanmanÄ±n zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±, internetten silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±. BunlarÄ±n hiçbiri ne yazÄ±k ki yapÄ±lmadÄ±. Bugün tÄ±pkÄ± Helin gibi, insanlar öldürülmeye devam ediyor. Biz baÅŸka Helinler ölmesin istiyoruz. Bunun için de kadÄ±n cinayetleri ve bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± yasal düzenleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu.

‘AF ÖNERÄ°SÄ° ADALET DUYGUMUZU YOK EDÄ°YOR’

KadÄ±n cinayetlerinin son bulabilmesi için kadÄ±n cinayeti davalarÄ±ndaki adaletsizliÄŸin de son bulmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çeken Nihat Palandöken, “KadÄ±n cinayetlerinin yargÄ± eliyle cezasÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Bir yandan katiller ceza alsÄ±n diye mücadele ederken bir de af yasasÄ±yla hepimizin adalet duygusu iyice yok ediliyor” dedi.

‘ÖZGECEN’DAN SONRA ÖNLEM ALINSAYDI HELÄ°N YAÅžIYOR OLURDU’

EsenyalÄ± KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, KadÄ±n Meclisleri ve Mor DayanÄ±ÅŸmanÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anmada konuÅŸma yapan Helin’in kuzeni Cahit Argüç de kadÄ±n cinayetleri konusunda Meclisi göreve çaÄŸÄ±rÄ±rdÄ±: “AlÄ±nmayan önlemler nedeniyle her gün kadÄ±nlar, kÄ±zlarÄ±mÄ±z yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmeye devam ediyor. EÄŸer Özgecan’Ä± yitirdikten sonra gerekenler yapÄ±lsaydÄ±, önlemler alÄ±nsaydÄ± Helin de Eylül de bugün yaÅŸÄ±yor olurdu. KadÄ±nlar ölmesin istiyorsak hepimiz birlik olmayÄ±z. Meclisteki 600 vekile de sesleniyoruz; cinayetlerin önüne geçin.”

NE OLMUÅžTU?

22 yaÅŸÄ±ndaki Helin Palandöken, geçtiÄŸimiz yÄ±l 13 Ekim günü Ä°stanbul Pendik’te okulunun önünde Mustafa Yetgin tarafÄ±ndan pompalÄ± tüfekle vurularak öldürüldü. Daha önce sosyal medya hesabÄ±ndan “Gizli sapÄ±ÄŸÄ±m var, sokaÄŸa çÄ±kmaya korkuyorum” paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunan Helin, hiçbir önlem alÄ±nmamasÄ± sonucu öldürülmüÅŸtü.

Helin PalandÃ¶ken davasÄ±nda sanÄ±k takÄ±m elbiseyle geldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 16:35

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