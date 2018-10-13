F oturumu: Hasta mahpus Fikret AkbaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

F Oturumuâ€™nun 342. haftasÄ±nda hasta mahpus Fikret AkbaÅŸâ€™Ä±n durumu aktarÄ±ldÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu üyeleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan F Oturumu’nun 342. haftasÄ±nda hasta mahpus Fikret AkbaÅŸ’Ä±n durumu aktarÄ±ldÄ±.

Hapishanelerdeki hak ihlallerine ve hasta mahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±k durumuna dikkat çekmek üzere 342 haftadÄ±r süren F Oturumu Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi önünde gerçekleÅŸti. “Hasta mahpus Fikret AkbaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” pankartlarÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±, Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu’ndan Mehmet Acettin okudu.

Acettin, ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesinde 2010’da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Newroz’dan sonra gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p bÄ±rakÄ±lan AkbaÅŸ’Ä±n, 2016 yÄ±lÄ±nda sonuçlanan davasÄ±ndan 5 yÄ±l 5 ay hapis cezasÄ± alarak tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Acettin, saÄŸ böbreÄŸi hiç çalÄ±ÅŸmayan, sol böbreÄŸi ise yüzde 75 çalÄ±ÅŸan AkbaÅŸ’Ä±n hapishanede tedavisinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Acettin, “SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± askerlik yapmaya uygun deÄŸildir” raporu da bulunan AkbaÅŸ’Ä±n, tedavisi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek kötüleÅŸtiÄŸini ifade etti. TutuklandÄ±ktan sonra 10 ay ÅžÄ±rnak T Tipi Cezaevinde kalan AkbaÅŸ’Ä±n geçtiÄŸimiz yÄ±l Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevine sevk edildiÄŸi ve uzaklÄ±k sebebiyle ailesinin ziyaretine gidemediÄŸini de sözlerine ekleyen Acettin, “Fikret AkbaÅŸ ve bütün hasta mahpuslar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 16:28

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