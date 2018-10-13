Trump'tan Gazeteci KaÃ§Ä±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±: AÄŸÄ±r cezalar uygularÄ±z

FotoÄŸraf: Shealah Craighead/Beyaz Saray

Trump'tan Gazeteci KaÃ§Ä±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±: AÄŸÄ±r cezalar uygularÄ±z

    • 13 Ekim 2018 16:20

    Trump, kayÄ±p Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'ya dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±: Konsoloslukta Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kesinleÅŸirse, Suudi Arabistan'a ceza uygularÄ±z.

    Trump, Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girdikten haber alÄ±namayan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'ya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 'en aÄŸÄ±r cezalarÄ± uygularÄ±z' dedi.

    ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’na girdikten sonra kaybolan Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± hakkÄ±nda yeni bir açÄ±klamada yaptÄ±. 

    Trump, bir Amerikan televizyonuna verdiÄŸi demeçte Trump, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸünün kesinleÅŸmesi halinde Suudi Arabistan'Ä±n ciddi cezalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°) 

    Trump, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± konusunda Kral Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 16:25
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