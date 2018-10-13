Maden ÅŸirketinin kurnazlÄ±ÄŸÄ±: Ã‡ED toplantÄ±sÄ± diyemedi 'pilav var' dedi

DoÄŸu Biga Madencilik ÅŸirketi, Ã‡anakkale Ã‡an'a baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±lelma KÃ¶yÃ¼'nde yapacaÄŸÄ± Ã‡ED toplantÄ±sÄ±nÄ±, halkÄ±n katÄ±lmasÄ± iÃ§in 'pilav hayÄ±rÄ±' olarak duyurdu.

Seçkin SAÄžLAM

Çanakkale

Çanakkale’nin Çan ilçesine baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±lelma Köyü’nde 16 Ekim SalÄ± günü yapÄ±lacak Çamyurt AltÄ±n Madeni Kapasite ArtÄ±ÅŸÄ± projesi ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±, KanadalÄ± Alamos Gold Åžirketinin yerli taÅŸeronu DoÄŸu Biga Madencilik, “Pilav hayÄ±rÄ±” olarak duyuruyor. Yöre halkÄ±nÄ±n köyde yapÄ±lacak ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ± önceki akÅŸam köylerine giden çevrecilerden haber aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KazdaÄŸlarÄ±’nÄ±n eteklerinde bulunan, Çan’Ä±n KÄ±zÄ±lelma köyünde, 2012 yÄ±lÄ±nda köylülerin tenekelerle kovaladÄ±ÄŸÄ± maden ÅŸirketi, kapasite artÄ±rÄ±mÄ± ile hem faaliyeti alanÄ±nÄ± hem de bu alan içindeki cevher üretimini yaklaÅŸÄ±k 7 kat artÄ±rÄ±yor. Yöre halkÄ±nÄ±n istemediÄŸi, hukukun ‘dur’ dediÄŸi maden ÅŸirketi, bugün çok daha büyük bir hazÄ±rlÄ±k ile KazdaÄŸlarÄ±’nÄ± parçalamak için geliyor. Åžirket bölgede iki yÄ±l içinde toplam 6 ay boyunca patlatma yöntemi ile 580 bin ton kayaç çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± proje dosyasÄ±nda kayÄ±t altÄ±na alÄ±rken, çalÄ±ÅŸma alanÄ±nÄ± 27,5 hektardan 207,15 hektara, hedeflenen cevher üretimini 81 bin tondan 500 bin tona yükseltti. Metalik madencilik çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile KazdaÄŸlarÄ±’nÄ±n altÄ±nÄ± üstüne getirecek olan uluslararasÄ± ÅŸirketler ve onlarÄ±n yerli taÅŸeronlarÄ±, sadece KazdaÄŸlarÄ±’nÄ±n binlerce yÄ±lda oluÅŸan flora ve faunasÄ±nÄ± deÄŸil, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynaÄŸÄ± olan Atikhisar BarajÄ±’nÄ±n su havzasÄ±nÄ± da kirleterek kent halkÄ±nÄ± doÄŸrudan ve dolaylÄ± olarak tehdit ediyor.

2012 YILINDA TENEKELERLE KOVALANMIÅžTI

Åžirket, 2012 yÄ±lÄ±ndaki ilk projesinde 27,5 hektar alanda, 81 bin ton cevher üretimini planlÄ±yordu. Bu süreçte 2012 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan ÇED toplantÄ±sÄ± büyük bir tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. JandarmanÄ±n halka barikat kurduÄŸu süreçte, köylülerÄ°N teneke, tencere ve tavalarla gürültü çÄ±kararak tepki gösterdikleri ÅŸirket temsilcileri köyü terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. O ÅŸirket, ÅŸimdi “ÇED toplantÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±z” diyemiyor, “pilav hayÄ±rÄ± yapÄ±lacak, herkes katÄ±lsÄ±n” diyor.

ÅžÄ°RKET ÇED TOPLANTISINA ÇAÄžRI YAPMAK Ä°ÇÄ°N 'PÄ°LAV VAR' DÄ°YOR

Önceki gün, bilgilendirme amacÄ±yla Çan’Ä±n Karaköy, YeÅŸilköy, ÇÄ±rpÄ±lar, Etili ve KÄ±zÄ±lelma köylerine giden Ä°da DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi ve beraberinde gelen kiÅŸiler, köydeki yurttaÅŸlarla bir araya geldi. Bölgedeki altÄ±n madenciliÄŸi ile ilgili bilgilendirmede bulunanlar, yöre halkÄ±nÄ±n ÇED toplantÄ±sÄ±ndan haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Ä°da DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi yetkilileri konuyla ilgili olarak, “DoÄŸu Biga Madencilik ÅŸirketi KirazlÄ±'dan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± katliama Çamyurt'ta ve AÄŸÄ± DaÄŸÄ±nda devam etmek için çalÄ±ÅŸÄ±yor. YÄ±llar önce bu sahaya göz diktiÄŸinde ‘KazdaÄŸÄ± kolay lokma’ diyerek burayÄ± ele geçirmenin kolay olduÄŸunu büyük bir yüzsüzlükle sitesinde yayÄ±nladÄ±. KirazlÄ± ile birlikte bu iÅŸletmenin en kârlÄ± altÄ±n iÅŸletmesi olduÄŸunu yine sitesinde yazarak Kanada Toronto borsasÄ±nda kârÄ±na kâr eklemeye devam ediyor. Çevre Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sitesinden de ulaÅŸÄ±p okuyabileceÄŸiniz proje dosyasÄ±nda görebileceÄŸiniz üzere insana ve doÄŸaya özgü hiçbir içerik yer almÄ±yor. Raporun bu haliyle bile bir toplantÄ±nÄ±n yapÄ±labilmesi hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r. HalkÄ± bilgilendiren hiçbir içerik yoktur. 16 Ekim 2018 saat 11.00’de Çan'Ä±n KÄ±zÄ±lelma köyünde yapÄ±lacak olan toplantÄ±yÄ± ÅŸirket, halka 'pilav ikramÄ±' olarak duyurmuÅŸ. Ä°lanÄ± halkÄ±n deÄŸil köy erkeklerinin göreceÄŸi kahvenin ilan panosuna asmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±zÄ±lelma köyünde bu ÅŸirket daha önce tenekelerle kovulmuÅŸtu” dendi.

ÇED TOPLANTISI 16 EKÄ°M SALI GÜNÜ SAAT 11:00'DE

Ä°da DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸinden yapÄ±lan çaÄŸrÄ±da, “Hem köy halkÄ±na destek olmak için hem de AnayasanÄ±n 56. maddesinin bize verdiÄŸi yetkiye dayanarak bu toplantÄ±yÄ± yaptÄ±rmayacaÄŸÄ±z. 16 Ekim 2018 SalÄ± günü saat 08.00'de Cumhuriyet MeydanÄ±'ndan hareketle KÄ±zÄ±lelma köyüne gideceÄŸiz. Herkesin katÄ±lÄ±mÄ± çok önemli ve deÄŸerlidir” denildi.

KazdaÄŸlarÄ±â€™nÄ±n kalbine dinamit tehdidi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 16:20

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