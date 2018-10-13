ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
Mardin'de karakola yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼: 4 asker yaralÄ±
13 Ekim 2018 16:13
Mardin'in Savur ilÃ§esinde, Serenli KÃ¶yÃ¼Â Jandarma Karakolu'na yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸmesi sonucuÂ 4 asker yaralandÄ±.
Mardin'in Savur ilçesinde, Serenli Köyü Jandarma Karakolu'na yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸmesi sonucu 4 asker yaralandÄ±. Hastanede tedaviye alÄ±nan askerlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtildi.
Savur ilçesine baÄŸlÄ± Serenli köyündeki jandarma karakoluna bugün öÄŸle saatlerinde yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸtü. Olayda, 4 asker yaralandÄ±. YaralÄ± askerler, helikopterle DiyarbakÄ±r 7'nci Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Jandarma Hava Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na götürüldü. Askerler burada hazÄ±r bekletilen ambulanslarla DiyarbakÄ±r Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ek binasÄ±na sevk edildi. Tedaviye alÄ±nan askerlerin durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. (Mardin/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 16:19
www.evrensel.net