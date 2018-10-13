Sezai Temelli: Mevzu pazarlÄ±k, rahip bir figÃ¼r

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, ABDâ€™li Rahip Brunsonâ€™un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Özgür PAKSOY

Mehmet Åžah ORUÇ

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, ABD’li Rahip Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Brunson üzerinden yapÄ±lan “talimat ve pazarlÄ±klar”a dikkat çeken Temelli, “Ä°dlib’deki, ABD ile Rusya gerilimi pazarlÄ±klarÄ±dÄ±r. Rahip, bu iÅŸin içinden çÄ±kan bir figür” dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda krize dönüÅŸen ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gündemin ilk sÄ±rasÄ±na oturdu. “Casusluktan” 35 yÄ±lla yargÄ±lanan Brunson önceki gün çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±, ev hapsi ve yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Brunson serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan ABD’ye gitti. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, krize neden olan Brunson’un yargÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

‘YARGI TALÄ°MATLARLA KARAR VERÄ°YOR’

Brunson’Ä±n yargÄ±lanma sürecine iÅŸaret ederek, “Ne kadar hukuk devleti olduÄŸunuz ortada” diyen Temelli, “YargÄ± talimatlarla karar veriyor. Öyle de ince ayar yapÄ±yorlar ki, yattÄ±ÄŸÄ± süre 3 yÄ±l 1 ay 15 gün. Böyle ince ayar cezalar buluyorlar. Adam casustu, ‘FETÖ’cüydü, buydu ÅŸuydu. 3 yÄ±l 1 ay 15 gün cezayla bitti mesele. Ama burada hukukun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bütün çÄ±plaklÄ±ÄŸÄ±yla gördük” dedi. Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± “talimat ve pazarlÄ±klar” sonucu olduÄŸunu ifade eden Temelli, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Sadece yargÄ± ve hukuk deÄŸil. Çürüyen bir alan da diplomasidir. Türkiye bugün için en itibarsÄ±z ülkelerden biri halinde. Åžimdi biz buna neden mahkumuz. Bu ülke hepimizin ülkesidir. Biz bu ülkenin vatandaÅŸÄ±yÄ±z. Hepimiz neden böyle bir kötü yönetime mahkum olalÄ±m ve bunun maliyetine katlanalÄ±m. Åžimdi insanlar dÄ±ÅŸardan baktÄ±ÄŸÄ±nda gördükleri ülke ÅŸu; canÄ± istediÄŸinde rahibi rehin tutuyor, canÄ± istediÄŸinde içeri alÄ±yor, canÄ± istediÄŸinde ev hapsine alÄ±yor, canÄ± istediÄŸinde serbest bÄ±rakÄ±yor. Bunu sadece rahipte yapmÄ±yor. Bunu Suriyeli göçmenler için de yapÄ±yor. Ne göçmen hukukunu tanÄ±yor ne de mülteci hukukunu tanÄ±yor. Bu haklara hiç bakmÄ±yor, Suriyeli mülteciler ve göçmenler bedenleri üzerinden gidip Almanya’da pazarlÄ±k yapan bir iktidar ve cumhurbaÅŸkanÄ± var. Göçmen olmalarÄ± bu haklarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmÄ±yor.”

‘SAVAÅž POLÄ°TÄ°KALARIN SONUCUDUR’

PazarlÄ±klarÄ±n savaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Temelli, “Ä°ÅŸte bu bir yÄ±kÄ±mdÄ±r. Bu ülkenin altÄ±nÄ± dinamitlemektir. Biz bu ülkenin altÄ±na dinamit döÅŸeyenlere karÅŸÄ± bu dinamitleri ve fitilleri koparÄ±p atmalÄ±yÄ±z. Bu ülkeyi kurtarmanÄ±n yolu, barÄ±ÅŸtan geçiyor. Bu savaÅŸ politikalarÄ±ndan artÄ±k kurtulmaktan geçiyor. PazarlÄ±klar, bu savaÅŸ politikalarÄ±nÄ±n sonucudur. BaÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Bu rahip meselesi hakeza böyle. ABD ile girilen pazarlÄ±klarÄ±n nedeni yine Suriye’deki FÄ±rat’Ä±n doÄŸusu mu batÄ±sÄ± mÄ± pazarlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Ä°dlib’deki, ABD ile Rusya gerilimi pazarlÄ±klarÄ±dÄ±r. Rahip, bu iÅŸin içinden çÄ±kan bir figür. Yoksa rahibin her tarafÄ± casus olsa ne olacak” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘KRÄ°ZÄ°N RAHÄ°PLE Ä°LGÄ°SÄ° YOK’

YaÅŸanan ekonomik krizin Brunson’Ä±n yargÄ±lanmasÄ±yla ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Temelli, “Ekonomik krizin yegane nedeni kayyÄ±mlar; nasÄ±l kaynaklarÄ± çarçur ediyorsa, iÅŸte merkezi iktidarda bu ülkenin bütün kaynaklarÄ±nÄ± çarçur etti. AÅŸÄ±rÄ± borçlanma, cari açÄ±k ve savaÅŸ, beton ve yolsuzluk ekonomisi. Bunun ülkeyi getireceÄŸi yer iktisadi krizdir. Bunu dÄ±ÅŸ güç ile rahip kriziyle bir ilgisi yok” deÄŸerlendirmesinde bulundu. (DiyarbakÄ±rMA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 15:03

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