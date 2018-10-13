Evrenselâ€™e akreditasyon reddi, Almanya Federal ParlamentosundaÂ 

Avrupa muhabirimiz Aziz KoÃ§yiÄŸitâ€™in ErdoÄŸan ve Merkelâ€™in ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± iÃ§in akredite edilmemesi Federal Parlementoya taÅŸÄ±ndÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n 27-29 Eylül tarihleri arasÄ±nda Almanya’ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret çerçevesinde 28 Eylül’de Alman BaÅŸbakan Angela Merkel ile de bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirmiÅŸti. GörüÅŸme sonrasÄ±nda düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± izlemek üzere Almanya muhabirlerimizden Aziz KoçyiÄŸit de Alman BasÄ±n Dairesi’ne akredite baÅŸvurusu yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak kendisi Alman vatandaÅŸÄ± olan, 24 yÄ±ldan beri Alman basÄ±n kartÄ±na sahibi ve Federal Hükümet düzeyinde süresiz akreditasyonu bulunan muhabirimiz, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Türkiye BüyükelçiliÄŸi’ne yönlendirilmiÅŸti. Bu uygulamaya itirazlar da sonuç vermeyince, konu kamuoyu gündemine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ ve Alman basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yankÄ± bulmuÅŸtu.

Aziz KoçyiÄŸit

ALMAN HÜKÜMETÄ°’NE SORU ÖNERGESÄ° VERÄ°LDÄ°

Almanya’da eÅŸine rastlanmamÄ±ÅŸ bu uygulamanÄ±n geniÅŸ yankÄ± yaratmasÄ± sonucu, Federal Parlameto YeÅŸiller Partisi milletvekili Margit Stumpp konuyu meclise taÅŸÄ±dÄ±. Stumpp Alman Hükümeti’ne verdiÄŸi yazÄ±lÄ± soru önergesinde, “BaÅŸbakan Dr. Angela Merkel ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n 28 Eylül tarihinde BaÅŸbakanlÄ±k’da yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±na kaç gazeteci akredite edildi? Bunlardan kaçÄ± Alman kaçÄ± Türkiyeli gazeteciydi? Kaç gazeteci akredite edilmedi nedenleri nelerdir?” sorularÄ±nÄ± yöneltti.

‘TÜM BAÅžVURULAR DÄ°KKATE ALINAMADI’

Soru önergesine Hükümetin Federal BasÄ±n Dairesi üzerinden verdiÄŸi yanÄ± ise ÅŸöyle:

Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n Almanya ziyaretinde tüm basÄ±n genel akredite deÄŸil her bir etkinlik için ayrÄ± akredite yöntemi uygulanmÄ±ÅŸ, bunlardan bazÄ±larÄ± da sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Genel akredite yalnÄ±zca Federal BasÄ±n Dairesi tarafÄ±ndan verilir. Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n ziyareti için yapÄ±lan ve istenen koÅŸullarÄ± yerine getiren tüm akreditasyon baÅŸvurularÄ± deÄŸerlandirilmiÅŸ ve akredite edilmiÅŸtir. Ä°kili veya çoklu ve katÄ±lÄ±mÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ uluslararasÄ± basÄ±n toplantÄ±larÄ± için akreditasyon daÄŸÄ±tÄ±mÄ± farklÄ± gerçekleÅŸtirilmektedir. Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Merkel’in basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da bu yöntem uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kapasitenin sÄ±nÄ±rlÄ± olmasÄ± nedeniyle, -alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ uluslararasÄ± uygulama- özel akrediteler Alman ve Türk taraflara kendi sorumluluklarÄ± çerçevesinde daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ± için Federal BasÄ±n Dairesine toplam 183 medya mensubu müracaat etmiÅŸtir. Bunlardan 150 kiÅŸi akredite olmuÅŸtur. Kapasite ve yukarÄ±da belirtilen uygulama nedeniyle tüm baÅŸvurular dikkate alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r. Akredite edilen basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸöyledir: Alman ve uluslararasÄ± medyadan 20 fotoÄŸrafçÄ±, Alman ve uluslararasÄ± medyadan 80 redaktör ve Türkiye BüyükelçiliÄŸi’nin belirlediÄŸi 50 medya temsilcisi.

‘YANIT TATMÄ°N EDÄ°CÄ° DEÄžÄ°L!’

Evrensel’e konuÅŸan Federal Parlamento YeÅŸiller Partisi Milletvekili Margit Stumpp, verilen yanÄ±tÄ± tatmin edici olmaktan uzak olarak deÄŸerlendirdi. Stumpp, önümüzdeki ÇarÅŸamba günü verilen yazÄ±lÄ± yanÄ±tÄ± Federal Meclis gündeminde tartÄ±ÅŸmaya açacaÄŸÄ±nÄ± ifede ederken, Alman vatandaÅŸÄ± bir gazetecinin baÅŸka ülke BüyükelçiliÄŸi’ne yönlendirilmesinin asla kabul edilemeyeceÄŸini söyledi. (Köln/EVRENSEL)

Alman gazetelerinden ErdoÄŸanâ€™Ä± protesto manÅŸetleri

Can DÃ¼ndar ErdoÄŸan'Ä±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Almanyaâ€™da gazeteci Ã¶rgÃ¼tlerinden ErdoÄŸanâ€™a basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ErdoÄŸan - Merkel aÃ§Ä±klamasÄ±: Ekonomide hemfikir, yargÄ±da ihtilaf

Merkel-ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi: Birbirlerinin ayaklarÄ±na basmadÄ±lar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 14:26

www.evrensel.net