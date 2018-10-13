Cumartesi Anneleri yine engellendi: Sadece adalet istiyoruz

Cumartesi Anneleri 707. haftalarÄ±nda da Galarasaray MeydanÄ±'na Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±. Polis bu kez Ä°HD binasÄ± Ã¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ±na izin verdi.

Zorla kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak ve faillerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için 707 haftadÄ±r adalet talebini tekrarlayan Cumartesi Anneleri, bu hafta da Galatasaray MeydanÄ±’na çÄ±karÄ±lmadÄ±.

GözaltÄ±nda kaybedilen yakÄ±nlarÄ± için 23 yÄ±ldÄ±r adalet mücadelesini sürdüren Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray MeydanÄ±’nda toplanmalarÄ±, 700. hafta oturumunda BeyoÄŸlu KaymakamÄ± tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. YasaÄŸÄ±n ardÄ±ndan her hafta Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde toplanÄ±p Galatasaray MeydanÄ±’na yürümeye çalÄ±ÅŸan kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±, bu hafta da polis engeliyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Meydana çÄ±kamadÄ±klarÄ± için Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi önünde açÄ±klama yapmak isteyen aileler geçtiÄŸimiz haftaya kadar yolu kapattÄ±klarÄ± gerekçesiyle polis ÅŸiddetine maruz kalÄ±yordu. GeçtiÄŸimiz haftaki eylemde HDP Milletvekili Hüda Kaya da polis ÅŸiddetine maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±. HDP’li Kaya’nÄ±n polis tarafÄ±ndan darbedildiÄŸi görüntüler kamuoyunda tepkiyle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray MeydanÄ±’na çÄ±kmasÄ±na izin vermeyen polis, bu kez dernek önünde açÄ±klama yapÄ±lmasÄ±na izin verdi.

‘HAKÄ°KAT VE ADALET TALEBÄ°NDEN VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z’

CHP ve HDP Milletvekilleri ile KESK, DÄ°SK, TMMOB ve avukat gruplarÄ±nÄ±n destek verdiÄŸi 707. hafta basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± zorla kaybedilen Fehmi Tosun’un kÄ±zÄ± Besna Tosun okudu. “Hakikat ve adalet talebimizden vazgeçmeyeceÄŸiz” diyen Tosun, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra kaybedilen Abdulkerim Åžemsettin Yurtseven, Mikdat Özeken ve Münür SarÄ±taÅŸ’Ä±n gözaltÄ±nda kaybediliÅŸlerinin 23. yÄ±lÄ±nda cezasÄ±zlÄ±kla kapatÄ±lan davalarÄ±nÄ±n yeniden açÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

TANIK BEYANLARINA RAÄžMEN BERAAT ETTÄ°LER

27 Ekim 1995’te BinbaÅŸÄ± Mehmet Emin Yurdakul komutasÄ±ndaki Hakkari Yüksekova Komando Taburuna baÄŸlÄ± askerler, Yüksekova’nÄ±n AÄŸaçlÄ± Köyü'ne baskÄ±n yaptÄ±. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda köylülere aÄŸÄ±r ÅŸiddet uygulayan askerler köyden ayrÄ±lÄ±rken iÅŸkenceden ayakta duramayan 73 yaÅŸÄ±ndaki Abdulkerim Åžemsettin Yurtseven’i, köye odun toplamak için gelen 18 yaÅŸÄ±ndaki Mikdat Özeken’i ve 13 yaÅŸÄ±ndaki Münür SarÄ±taÅŸ’Ä± gözaltÄ±na alarak askeri araçla Yüksekova Ä°lçe Jandarma Taburuna götürdü. Olay Hakkari AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi kayÄ±tlarÄ±nda ÅŸu ÅŸekilde yer aldÄ±: “SanÄ±k Yurdakul’un komutasÄ±ndaki birlik, AÄŸaçlÄ± köyünden Åžemsettin Yurtseven, Mikdat Özeken ve Münür SarÄ±taÅŸ adlÄ± köylüleri dövmüÅŸ, yaÅŸlÄ± olan Yurtseven yediÄŸi tekmeler sonucu ölmüÅŸtür. Bunu gören Yurdakul, diÄŸer iki köylünün tanÄ±klÄ±k edeceÄŸini düÅŸünerek öldürülmesi kararÄ± vermiÅŸtir. Ä°ki köylü daha sonra tabura ait eÄŸitim sahasÄ±nda bir çukur içinde tarandÄ±ktan sonra benzin dökülerek yakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± çukura gömülen köylülerin cesedi köpekler tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±nca, köylülerin cesetleri bu kez taburun yakÄ±nlarÄ±ndan geçen çaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” TanÄ±k beyanlarÄ±na, suça iÅŸtirak edenlerin itiraflarÄ±na ve olayÄ±n geçtiÄŸi TBMM Susurluk Raporu’na raÄŸmen açÄ±lan dava 12 KasÄ±m 1999’da delil yetersizliÄŸi gerekçesiyle kesin beraat hükmü ile sonuçlandÄ±. Ailelerin yaptÄ±ÄŸÄ± temyiz baÅŸvurusu YargÄ±tayca reddedildi ve 2 Nisan 2001’de beraat kararÄ± onaylandÄ±. AÄ°HM‘e taÅŸÄ±nan dava 18 AralÄ±k 2003’de sonuçlandÄ±. AKP hükümeti AÄ°HM’e yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada suçu kabul ederek, tazminat ödeme yoluna gitti.

‘BÄ°Z ADALET Ä°STEDÄ°K’

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan 28 Temmuz 1993’te gözaltÄ±nda kaybedilen Özgür Gündem Gazetesi muhabiri Ferhat Tepe’nin annesi Zübeyde Tepe söz aldÄ±. Galatasaray MeydanÄ±’ndan vazgeçemeyeceklerini söyleyen Tepe, “Benim oÄŸlum Özgür Gündem gazetesi muhabiriydi. PKK’nin kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Benim oÄŸlumu Türk Ä°ntikam TugayÄ± kaçÄ±rdÄ±. OÄŸlumla beraber 28 Özgür Gündem çalÄ±ÅŸanÄ± kaybedildi. BunlarÄ± PKK mi kaçÄ±rdÄ±? Failleri ÅŸimdiye kadar neden bulunmadÄ±? Biz adalet istedik. Biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n katilleri yargÄ±lansÄ±n dedik slogan dahi atmadÄ±k sessizce oturuyorduk. Bu baskÄ± niye?” dedi.

‘KÄ°MSE ÖLMESÄ°N BARIÅž, ADALET OLSUN’

Cenazesi 1996'da kaybedilen Ahmet Kaya’nÄ±n kÄ±zÄ± Emine Kaya da “BarÄ±ÅŸ istiyoruz. Herkes gelsin bize destek versin. Kimse ölmesin. Ne polis ne asker kimse ölmesin istiyoruz” diye seslendi. GözaltÄ±nda kaybedilen Murat YÄ±ldÄ±z’Ä±n annesi Hanife YÄ±ldÄ±z, yargÄ±ya ve milletvekillerine seslenerek, “Ben devlete güvendim. OÄŸlumu karakola götürdüm. Buna raÄŸmen oÄŸlum kaybedildi. BarÄ±ÅŸ, adalet olsun yeter artÄ±k! Bizi polisle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmeyin” dedi. Emine ErdoÄŸan’a hitaben konuÅŸan YÄ±ldÄ±z, “Emine hanÄ±m bir annedir. Diyor ki güçlü olan haklÄ± olandÄ±r. Benden daha güçlüsü var mÄ±? Ben çocuÄŸumun kemiklerini sÄ±zlatmayacaÄŸÄ±m" diye konuÅŸtu. Zorla kaybedilen Cemil KÄ±rbayÄ±r’Ä±n kardeÅŸi Fatma KÄ±rbayÄ±r da, “Adalet yerini bulana kadar ben buradayÄ±m. Öldürdünüz, yitirdiniz bari kemiklerimizi verin.” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 14:26

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