GergerlioÄŸlu: KHK'lilere Nazi politikasÄ± uygulanÄ±yor

HDP'li GergerlioÄŸlu, 'KHK'lilereÂ karÅŸÄ± adeta Nazi politikasÄ± izleniyor. 'Sizi yok etmek istiyoruz' diyorlar neredeyse, inanÄ±lmaz bir durum var" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, HDP'nin 'Yerel Demokrasi BuluÅŸmalarÄ±' kapsamÄ±nda Kocaeli'de kurum temsilcileri ve basÄ±n ile buluÅŸtu. Vekil seçildiÄŸinden bu yana 100 günde neler yaptÄ±ÄŸÄ±ndan da söz eden GergerlioÄŸlu, "KHK'lilere karÅŸÄ± Adeta Nazi politikasÄ± izleniyor. 'Sizi yok etmek istiyoruz' diyorlar neredeyse, inanÄ±lmaz bir durum var" dedi.

Ä°zmit'te TanyÄ±ldÄ±z DüÄŸün Salonu'nda gerçekleÅŸtirilen kahvaltÄ±lÄ± buluÅŸmaya Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisi, TTB, Kocaeli LGBTÄ° Ä°nisiyatifi ve Marsiad temsilcileri katÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸta konuÅŸan HDP Kocaeli EÅž BaÅŸkanÄ± Åžehadetin IÅŸÄ±k, "Siyasetin gittikçe daraldÄ±ÄŸÄ± noktada neler yapÄ±labilir, sorunlarÄ±n üstesinden nasÄ±l gelinebilir onu tartÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.

'ELÄ°MÄ°ZDEN GELENÄ° YAPMAYA ÇALIÅžTIK'

Ülke gündeminde yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalara deÄŸinerek sözlerine baÅŸlayan HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, "Adaletin yok olduÄŸunu, buharlaÅŸÄ±p uçup gittiÄŸini görüyoruz. Rahip Brunson hadisesi gülmekten ziyade, üzüleceÄŸimiz bir durumdur. FarklÄ± her kesimden insan en ufak bir düÅŸüncesinden dolayÄ± aÄŸÄ±r cezalara çarptÄ±rÄ±lÄ±yor, Brunson gibi kurtulamÄ±yor" dedi. Türkiye'nin bu tablosunu deÄŸiÅŸtirmek için uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran GergerlioÄŸlu, "YoÄŸun ve artan bit baskÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z, sahada bizi çalÄ±ÅŸtÄ±rmak istemiyorlar. Bütün baskÄ±lara raÄŸmen mecliste etkili bir muhalefet sergilemeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°lk 100 günde oldukça yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Yasama kurumu içinde olan bir vekil olarak elimizden geleni yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Yeni sistemde oldukça daraltÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±mÄ±z var. A'dan Z'ye her alanda olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k" dedi.

'62 YAZILI SORU ÖNERGESÄ° VERDÄ°K'

YurttaÅŸ iletiÅŸim formu oluÅŸturduklarÄ±ndan söz eden GergerlioÄŸlu, "VatandaÅŸtan yoÄŸun baÅŸvurular geldi buraya. Meclis konuÅŸmalarÄ±mÄ±z da oluyor, her SalÄ± akÅŸam saatlerinde sosyal medyada canlÄ± yayÄ±nla vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte oluyoruz, yoÄŸun bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. 62 yazÄ±lÄ± sorunu önergesi verdik. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lanlar, Kocaeli'de hastane sÄ±rasÄ± da gündemimizdeydi. SorunlarÄ±nÄ± takip ettiÄŸimiz bir çok tutsaÄŸÄ±n tahliye olduÄŸunu gördük. Yine güvenlik soruÅŸturmasÄ± denilen bir durum var, bunun da takipçisi olduk. Kuzey Marmara otoyolunu eleÅŸtirdik. Tutuklu öÄŸrencilerin eÄŸitim hayatÄ± engelleniyor. Kocaeli'de geçen yaz meydana gelen sivrisinek sorununu sorduk. Cezaevinde personelin sorunlarÄ±nÄ± da sorduk, Uygur Türklerin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± zalimliÄŸi sorduk, herkesin problemini gidermeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. HaydarpaÅŸa banliyö hattÄ±nÄ± sorduk, hala bitirilemedi" dedi.

KHK'lilere adeta Nazi uygulamalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten GergerlioÄŸlu, "Sizi yok etmek istiyoruz diyorlar neredeyse, inanÄ±lmaz bir durum var. KHK'lÄ±lar için yoÄŸun bir mücadele veriyoruz. Bizim de mecliste KHK'lÄ± kimliÄŸimizi görmezden geliyor, silmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. YaptÄ±klarÄ±ndan utanÄ±yorlar galiba" diye konuÅŸtu.

Anayasal suç iÅŸlendiÄŸini ifade eden GergerlioÄŸlu, "Bu suçu iÅŸleyenlerin baÅŸÄ±nda da ErdoÄŸan geliyor. Neresinden tutulursa tutulsun elde kalÄ±yorlar. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± cezaevi ziyaretlerimizi engelliyor, bunu kabul etmiyoruz. Türkiye'deki bütün meseleler oturup masada konuÅŸularak çözülecek bir türden. YÄ±llardÄ±r bunu söylüyoruz, bu iÅŸi çözeriz" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 13:46

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