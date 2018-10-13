AKP'den Brunson aÃ§Ä±klamasÄ±: Dayatma eleÅŸtirileri doÄŸru deÄŸil

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik'ten Brunson aÃ§Ä±klamasÄ±: Dayatmalara TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin hiÃ§bir makamÄ± buna prim vermemiÅŸtir.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Rahip Brunson'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili olarak, "Bir dayatma neticesinde serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±' eleÅŸtirileri doÄŸru deÄŸil" dedi.

Rahip Brunson’un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla ilgili olarak, “Türkiye'de maalesef bu tip olaylar olduÄŸunda muhalefetin belli kesimleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak yerine derhal dÄ±ÅŸarÄ±yla birlikte saf tutuyorlar. Tüm bu dayatmalara, tehditlere, haddini aÅŸan tüm ifadelere karÅŸÄ± baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamÄ± buna prim vermemiÅŸtir. “Bu safhada yargÄ±sal akÄ±ÅŸ tamamlandÄ± ama diÄŸer aÅŸamalar devam edecek. Ortaya çÄ±kan eleÅŸtirilerin ortak noktasÄ± nedir? 'Bir dayatma söz konusu olduÄŸu ve bu dayatma neticesinde serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±' ÅŸeklindedir. Bu sürecin iyi takip edilmemesinden kaynaklanan bir yaklaÅŸÄ±m” ifadesini kullandÄ±.

'CEMAL KAÅžIKÇI OLAYI VAHÄ°M BÄ°R MESELEDÄ°R'

Çelik, kayÄ±p Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’yala ilgili olarak da, “Bu çok vahim bir meseledir. SaygÄ±n bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili son derece spekülatif iddialar var. BazÄ± isimler üzerinde yoÄŸunlaÅŸma vardÄ±r, bunlarÄ±n hepsi iddiadÄ±r, güçlü bir ÅŸekilde soruÅŸturulacaktÄ±r. Asla affedilemeyecek, asla üssü örtülemeyecek bir eylemdir. Bu eyleme karÄ±ÅŸanlar varsa kuÅŸkusuz bunun aÄŸÄ±r sonuçlarÄ± olur. Bu ÅŸahsÄ±n belli bir mekana girdiÄŸi ve o mekandan çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. DolayÄ±sÄ±yla bunun açÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ± gerekir. Her türlü spekülasyondan uzak olarak, olayÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± için en yüksek hassasiyeti gözeterek çalÄ±ÅŸmalar sürdürülüyor” dedi.

YEREL SEÇÄ°MLERDE Ä°TTÄ°FAK KONUSU

Çelik, yerel seçimlerde MHP ile ittifak konusuyla ilgili olarak da “Cumhur ittifakÄ±nÄ±n yerel seçimlerde de bir formüle dönüÅŸüp dönüÅŸmeyeceÄŸi, dönüÅŸürse nasÄ±l bir formüle dönüÅŸeceÄŸiyle ilgili konu aynÄ± ÅŸekilde kendi doÄŸal akÄ±ÅŸÄ± içerisinde devam ediyor. Orada bir aksama yok, herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok” dedi. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 12:51

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