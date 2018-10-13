Konya'da Oduncu Mahallesinin en genci 50 yaÅŸÄ±nda

Konya'nÄ±n Hadim ilÃ§esine baÄŸlÄ± 25 haneli Oduncu Mahallesi, yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi ile dikkati Ã§ekiyor.

Engin ÖZEKÄ°NCÄ°

Konya'nÄ±n Hadim ilçesine baÄŸlÄ± 25 haneli Oduncu Mahallesinde yaÅŸayan 26'sÄ± kadÄ±n, 24'ü erkek 50 sakinden en genci 50 yaÅŸÄ±ndaki mahalle muhtarÄ± Cengiz CoÅŸkun.

Akdeniz kÄ±yÄ± ÅŸeridi ve Konya OvasÄ±'na sÄ±nÄ±rÄ± olan Toros DaÄŸlarÄ±'nÄ±n orta bölgesinde, dar vadiler üzerine kurulu Hadim ilçesine 15 kilometre uzaklÄ±ktaki mahallenin sakinleri, adeta hasret kaldÄ±klarÄ± gençlerin ve çocuklarÄ±n, mahallenin sokaklarÄ±nda dolaÅŸacaÄŸÄ± günleri bekliyor.

Mahalle muhtarÄ± CoÅŸkun, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Oduncu'da yaÅŸayan en genç kiÅŸinin kendisi olduÄŸunu söyledi. Kendisinden önceki muhtarÄ±n 70 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu dile getiren CoÅŸkun, "Ben 50 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, yani muhtarÄ±mÄ±z gençleÅŸti ama nüfus yaÅŸlandÄ±. Nüfusumuzun yaÅŸlÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± çocuk sesine, gençlere adeta hasret kaldÄ±k. Kimimizin çocuklarÄ±, kimimizin torunlarÄ±, kimimizin de akrabalarÄ± hep baÅŸka yerlere göçtü gitti." dedi.

FotoÄŸraf: Ramazan Bilgili/AA

Mahallede 25 hanede 26 kadÄ±n ve 24 erkeÄŸin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n da oldukça yüksek olduÄŸunu anlatan CoÅŸkun, "ÇocuklarÄ± ve gençleri ancak ÅŸenliklerde, bayramlarda ve cenazelerde görebiliyoruz. BuralarÄ±n cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l olmasÄ±na hasretiz. Onlar olmadÄ±ÄŸÄ±nda tabii insan doÄŸal olarak üzülüyor, eksikliÄŸini hissediyoruz. Bazen torunum geldiÄŸinde dünyalar benim olur. Her ÅŸeye bedel. Ama onlar olmadÄ±ÄŸÄ±nda bahçemizi sular, camimize gideriz sohbetimizi yaparÄ±z. Camiye hemen herkes gelir. Her gün birimizin evinde otururuz." diye konuÅŸtu.

‘DIÅžARIDAN YEVMÄ°YE Ä°LE ÇALIÅžACAK ADAM GETÄ°RÄ°YORUZ’

CoÅŸkun, mahallenin gençlerinin sigortalÄ± iÅŸlerde çalÄ±ÅŸmak için ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Mahalle sakinlerinin bir kÄ±smÄ± emekli, bir kÄ±smÄ± hayvancÄ±lÄ±k ya da bahçesiyle meÅŸgul oluyor. Köyde genç olmayÄ±nca üzüm baÄŸlarÄ±na kimse bakamadÄ±. Haliyle birçoÄŸu kurudu. Bir iÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±nda ihtiyarlarla bir araya gelip birlikte halletmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Daha da olmazsa dÄ±ÅŸarÄ±dan yevmiye ile çalÄ±ÅŸacak adam getiriyoruz. Gençlerimiz olmayÄ±nca olmuyor. Ama getirmek mümkün deÄŸil. KafalarÄ±na sigortalÄ± iÅŸi sokmuÅŸlar, burada yapacak bir iÅŸ olmayÄ±nca da haliyle gelmek istemiyorlar. Bizim mahallenin kaderi de bu."

Hadim Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet HadimioÄŸlu da Oduncu mahallesinin ilçeye baÄŸlÄ± 32 mahalleden biri olduÄŸunu aktardÄ±.

Mahallenin ilçeye 15 kilometre uzaklÄ±kta olduÄŸunu anlatan HadimioÄŸlu, "Burada ikamet eden insanlardan en genci 50 yaÅŸÄ±ndaki mahalle muhtarÄ±mÄ±z. Mahalle sakinleri genellikle emekli insanlar. HayvancÄ±lÄ±k, arÄ±cÄ±lÄ±k ve sebzecilikle uÄŸraÅŸÄ±yorlar. Ancak ÅŸenliklerde ve cenazelerde, gurbette olan eÅŸ dost, akrabalar geliyor." diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Ramazan Bilgili/AA

‘KÖYDE SES SEDA ÇIKMIYOR’

Mahalle sakinlerinden 73 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet TürkdoÄŸru ise arÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Her iÅŸimizi bir araya gelerek birlikte hallediyoruz. Emekliyim. Evde bir ben bir de hanÄ±mÄ±m yaÅŸÄ±yoruz. KeÅŸke mahallemizde çocuklarÄ±mÄ±z, gençlerimiz olsa da buralarda dolaÅŸsalar. Köyde ses seda çÄ±kmÄ±yor. Onlar olduÄŸunda buralar çok daha güzel olur. Büyüyen çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hepsi sigortalÄ± iÅŸler için baÅŸka yerlere göçtü." ifadelerini kullandÄ±. (Konya/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 12:00

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