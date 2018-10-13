Dersim Pertekliler DerneÄŸinde Pertek kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lacakÂ 

Dersim Pertekliler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi, Pertek KitabÄ± YazarÄ± Devrim TekinoÄŸlu ile imza gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenliyor.Â

Dersim Pertekliler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma Kültür DerneÄŸi, dernek binasÄ±nda Pertek KitabÄ± YazarÄ± Devrim TekinoÄŸlu ile imza günü düzenliyor.

Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane’de bulunan Dersim Pertekliler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma Kültür DerneÄŸi binasÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak olan etkinlikte, 13:00 ve 17:00 saatleri arasÄ±nda Pertek KitabÄ± YazarÄ± Devrim TekinoÄŸlu kitabÄ±nÄ± imzalayacak.

Dernekten yapÄ±lan açÄ±klamada, “Dersim Pertek Ä°lçesinin tarihini, kültürünü, orada yaÅŸayan halkÄ±n hayat tarzÄ±nÄ± ve köylerin orjinal isimleri ile ziyaretgahlarÄ± akademik/bilimsel verilere dayanarak anlatan, kitap ve aÅŸure lokmasÄ±nÄ± dostlarla paylaÅŸmak için bütün canlarÄ± davet ediyoruz” denildi.

DERSÄ°M’Ä°N GÄ°RÄ°Åž KÄ°TABI

Devrim TekinoÄŸlu ile Annika Törne’nin yazdÄ±ÄŸÄ± Fam YayÄ±nlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Pertek (Dersim'in GiriÅŸ KapÄ±sÄ±) kitabÄ± çÄ±ktÄ±. 160 sayfadan oluÅŸan kitapta Dersim'in Pertek ilçesinin tarihi hakkÄ±nda bilgi vererek baÅŸlÄ±yor. Pertek'in eski ve yeni yerleÅŸim yerleri, arkeolojik alanlarÄ±, doÄŸal güzellikleri, ziyaret yerleri, kiliseleri, tarihi camileri, inanç kültürü gibi birçok alanda bize bilgi sunuyor. Pertek (Dersim’in GiriÅŸ KapÄ±sÄ±) adlÄ± bu kitapta Pertek ilçesine ve köylerine ait desteklenmiÅŸ ve tamamÄ± renkli fotoÄŸraflarÄ± bulabilirsiniz. (Ä°stanbulEVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 11:47

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