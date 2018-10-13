CHP'li SarÄ±arslan: Kapadokya'da jeotermale mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz

Cumhuriyet Halk Partisi NevÅŸehir Milletvekili Faruk SarÄ±aslan, Kapadokya'da planlanan JES iÃ§in; 'Buna asla mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) NevÅŸehir Milletvekili Faruk SarÄ±aslan, Kapadokya'nÄ±n, Türkiye turizminin önemli merkezlerinden biri olduÄŸunu belirterek, ''Burada jeotermal santrallerin kurulmasÄ± için karar alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Böyle bir uygulama bölge turizmini baltalamaktÄ±r. Buna asla müsaade etmeyeceÄŸiz'' dedi.

CHP NevÅŸehir Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Milletvekili Faruk SarÄ±arslan, NevÅŸehir'de jeotermal santrallerin kurulmasÄ± konusunda bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun ise NevÅŸehir’e büyük olumsuzluklar getireceÄŸini ileri sürdü. SarÄ±arslan, ''KozaklÄ±, Ürgüp, Derinkuyu, Avanos ve AcÄ±göl ilçelerinde sÄ±cak su aramasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve jeotermal santraller kurulmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Resmi Gazete'de de yayÄ±mlandÄ±. Bunun yapÄ±lmasÄ± demek, NevÅŸehir’in felaketi demektir. Hep beraber buna karÅŸÄ± çÄ±kmamÄ±z gerekmektedir. 15 Ekim 2018 Pazartesi günü il Özel Ä°daresi'nde jeotermal santrallerin ihalesi yapÄ±lacak. Böyle bir çalÄ±ÅŸma ile turizme resmen balta vuruluyor demektir. Bunu mecliste üstüne basa basa dile getireceÄŸim. Kapadokya bölgemizi ve ÅŸehrimizi yok ettiremeyiz. NevÅŸehir hepimizindir. Bunun acilen önlenmesi gerekiyor. EÄŸer ki bunun önüne geçilmez ise en az 20 milletvekili ile NevÅŸehir’e gelerek tepkilerimizi dile getireceÄŸiz. NevÅŸehir’in mahvolmasÄ±na müsaade etmeyeceÄŸiz'' diye konuÅŸtu.

SarÄ±aslan ayrÄ±ca TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli’nin yanÄ±tlamasÄ± için KÄ±zÄ±lÄ±rmak'Ä±n Avanos bölgesindeki kirlilikle ilgili soru önergesi sunduÄŸunu, Avanos’ta 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana atÄ±l bir durumda olan cezaevinin durumu hakkÄ±nda da Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na sorular yönelttiÄŸini bildirdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 11:39

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