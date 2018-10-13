BTK, 5 milyon 378 bin TL'lik araÃ§ satÄ±n aldÄ±

SayÄ±ÅŸtayâ€™Ä±n raporuna gÃ¶re Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurulu (BTK) 5 milyon 378 bin liraya araÃ§lar aldÄ±.

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurulu (BTK) 5 milyon 378 bin liraya lüks ve yabancÄ± marka araçlar aldÄ±. SayÄ±ÅŸtay'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora göre, bu araçlar arasÄ±nda her biri 212 bin lira olan 15 adet arazi aracÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, tanesi 894 bin 368 lira olan Mercedes otobüsler de var. AraçlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dönemde BTK'nÄ±n baÅŸÄ±nda Aile ve Sosyal Politikalar eski BakanÄ± AyÅŸe Betül Sayan Kaya'nÄ±n kardeÅŸi Ömer Fatih Sayan bulunuyordu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'Ä±n haberine göre; BTK, kurumda 55 araç olduÄŸunu ancak bunlardan 43'ünün ekonomik ömrünü doldurduÄŸu için yeni araç alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Yerli marka araçlarÄ±n, ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak teknik özelliklere sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da savundu.

SayÄ±ÅŸtay ise bu savunmaya, “AlÄ±nacak araçlar lüks ve gösteriÅŸten uzak olmalÄ±dÄ±r. Türkiye'de ihtiyacÄ± karÅŸÄ±layacak nitelikte araç imal edilmektedir” cevabÄ±nÄ± verdi.

AraçlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dönemde BTK'nÄ±n baÅŸÄ±nda Aile ve Sosyal Politikalar eski BakanÄ± AyÅŸe Betül Sayan Kaya'nÄ±n kardeÅŸi Ömer Fatih Sayan bulunuyordu. Sayan, halen UlaÅŸtÄ±rma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görev yapÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 12:10

www.evrensel.net