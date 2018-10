Brunson TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±; Donald Trump Beyaz Saray'da kabul edecek

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson dün serbest bırakılmasının ardından özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

'FETÖ' ile 'PKK' adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra Alsancak'taki evine gelen Brunson, bir süre ikametinde kaldı.

Brunson ve eşi Norine Brunson, akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı CIP kapısına geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da Brunson çiftine havaalanına kadar eşlik etti.

3 yıl hapis cezası verilen Andrew Brunson tahliye edildi

Havaalanında geniş güvenlik önlemi alındı.

Brunson, eşiyle özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

İsmail Cem Halavurt, havaalanında gazetecilere, müvekkili Brunson'un Almanya'ya gittiğini, 2 gün bu ülkede kaldıktan sonra ABD'ye geçeceği bilgisini paylaştı.

I welcomed Pastor Brunson & his wife to Germany on their refueling stop. He’s almost home thanks to @realDonaldTrump.

When I presented him with the US flag, he immediately kissed it. #agratefulnation pic.twitter.com/b82gA7PXVr