Brunson TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±; Donald Trump Beyaz Saray'da kabul edecek

ABDâ€™li rahip Andrew Craig Brunson dÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶zel uÃ§akla TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±.

'FETÖ' ile 'PKK' adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hakkÄ±ndaki adli kontrol hükümleri kaldÄ±rÄ±larak 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ± verilen ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti.

Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruÅŸmada 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ve hükümle birlikte serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra Alsancak'taki evine gelen Brunson, bir süre ikametinde kaldÄ±.

Brunson ve eÅŸi Norine Brunson, akÅŸam saatlerinde Ä°zmir Adnan Menderes HavalimanÄ± CIP kapÄ±sÄ±na geldi. ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± Jeffrey M. Hovenier da Brunson çiftine havaalanÄ±na kadar eÅŸlik etti.

3 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen Andrew Brunson tahliye edildi

HavaalanÄ±nda geniÅŸ güvenlik önlemi alÄ±ndÄ±.

Brunson, eÅŸiyle özel uçakla Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±.

Ä°smail Cem Halavurt, havaalanÄ±nda gazetecilere, müvekkili Brunson'un Almanya'ya gittiÄŸini, 2 gün bu ülkede kaldÄ±ktan sonra ABD'ye geçeceÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.

I welcomed Pastor Brunson & his wife to Germany on their refueling stop. He’s almost home thanks to @realDonaldTrump.

When I presented him with the US flag, he immediately kissed it. #agratefulnation pic.twitter.com/b82gA7PXVr — Richard Grenell (@RichardGrenell) 13 Ekim 2018

TRUMP, BRUNSON'I BEYAZ SARAY'DA KABUL EDECEK

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla Ä°zmir'de yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hakkÄ±ndaki adli kontrol hükümleri kaldÄ±rÄ±larak 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ± verilen ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson'Ä± Beyaz Saray'da kabul edeceÄŸini açÄ±kladÄ±. (AA)

Ayhan Bilgen'den Brunson yorumu: Tablonun izahÄ± yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 11:25

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