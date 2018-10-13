Yeni Akit Gazetesi, Halkevleriâ€™ne tazminat Ã¶deyecek

Halkevleri EÄŸitim HakkÄ± Meclisi, okullardaki gerici uygulamalara dikkat Ã§eken raporlarÄ±nÄ± hedef gÃ¶steren â€˜Yeni Akit Gazetesiâ€™ne aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazandÄ±.

Halkevleri EÄŸitim HakkÄ± Meclisi’nin okullardaki gerici uygulamalara dikkat çeken raporunu “Bunlar din düÅŸmanÄ±” diyerek hedef gösteren ‘Yeni Akit Gazetesi’ne açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazandÄ±. Mahkeme gazetenin 2 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Halkevleri EÄŸitim HakkÄ± Meclisi ise alacaklarÄ± parayla çocuklarÄ±n eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Halkevleri EÄŸitim HakkÄ± Meclisi’nin okullardaki gerici uygulamalara dikkat çeken raporunu hedef gösteren “Yeni Akit” Gazetesi’ne açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davada mahkeme 2.500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu tazminatÄ± çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n eÄŸitim masraflarÄ±nda kullanacaÄŸÄ±z. pic.twitter.com/timGeJcfaf — Halkevleri (@Halkevleri) 12 Ekim 2018

NE OLMUÅžTU?

Halkevleri EÄŸitim Meclisi tarafÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ± Åžubat ayÄ±nda yayÄ±mlanan “XIII. Halkevleri EÄŸitim HakkÄ± Raporu: EÄŸitimde Gerici Uygulamalar” baÅŸlÄ±klÄ± rapor basÄ±nda geniÅŸ yer bulmuÅŸtu.

Yeni Akit de bu raporu “Bunlar din düÅŸmanÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile haberleÅŸtirmiÅŸti. Haberin spotunda “YÄ±llarca dindar kesimi baskÄ± altÄ±na alÄ±p tek parti döneminde Kur’an’Ä± yasaklayarak ezanÄ± TürkçeleÅŸtiren CHP zihniyeti ÅŸimdi de CHP’nin arka bahçelerinden Halkevleri’nde hortladÄ±. Halkevleri’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ‘gerici’ raporda okullarda din derslerinin gereksiz olduÄŸu, mescitlere ihtiyaç olmadÄ±ÄŸÄ± savunularak din düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± bir defa daha gözler önüne serildi” ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Halkevleri Hukuk Dairesi de bunun üzerine gazetenin yayÄ±n sahibine ve haberi yapan gazeteciye manevi tazminat davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 10:41

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