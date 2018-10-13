Ä°stanbul ve Ã§evresi iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve TekirdaÄŸ'Ä±n doÄŸu ilÃ§eleri ile KÄ±rklareli'nin kÄ±yÄ± kesimlerinde aralÄ±klÄ± saÄŸanak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve TekirdaÄŸ'Ä±n doÄŸu ilçeleri ile KÄ±rklareli'nin kÄ±yÄ± kesimlerinde aralÄ±klÄ± saÄŸanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.

ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± tahmin edilen bölgede Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve TekirdaÄŸ'Ä±n doÄŸu ilçeleri ile KÄ±rklareli'nin kÄ±yÄ± kesimlerinde aralÄ±klÄ± saÄŸanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 30-50 km/sa.) esecek. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 10:19

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