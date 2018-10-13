Finlandiyaâ€™da sahipsiz kediler iÃ§in #MIAUtoo kampanyasÄ±

Finlandiya Hayvan HaklarÄ± DerneÄŸi (SEY), sahipsiz kedilerin yaÅŸam koÅŸullarÄ±na dikkat etmek iÃ§in Ã¼lke Ã§apÄ±nda #MIAUtoo kampanyasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Finlandiya Hayvan HaklarÄ± DerneÄŸi, (SEY) sahipsiz kediler için #MIAUtoo etiketiyle kampanya baÅŸlattÄ±.

Finlandiya’da yÄ±lda ortalama 20 bin kedinin sahipsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ülkede bir kedi krizi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SEY, kampanyanÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± nedeniyle yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada “Sorunun özü kedilerin düÅŸük deÄŸerde görülmesi. EÄŸer bir kedi kaçarsa yerine yeni bir evcil hayvan almak kolay” denildi.

SAHÄ°PSÄ°Z KEDÄ°LERÄ° ACIMASIZ BÄ°R GELECEK BEKLÄ°YOR

Sahipsiz ve kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmayan kedilerin sokaklarda serbestçe dolaÅŸmalarÄ±nÄ±n kedilerin çoÄŸalmasÄ±na neden olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada “Sahipsiz kedileri acÄ±masÄ±z bir gelecek bekliyor. BazÄ±larÄ± doÄŸada açlÄ±ktan ve soÄŸuktan ölüyor. YaklaÅŸÄ±k 10 bin civarÄ±nda kedi sokaklardan toplanarak kedi evlerine teslim ediliyor. Ancak bunlarÄ±n sadece onda biri sahipleri tarafÄ±ndan geri alÄ±nÄ±yor. ÇoÄŸunluÄŸunun yaÅŸamlarÄ±na vahÅŸileÅŸtikleri, hasta olduklarÄ± ya da yer olmadÄ±ÄŸÄ± için son veriliyor” ifadelerine yer verildi.

KEDÄ° KRÄ°ZÄ° PATLADI

SEY’in hayvanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu ÅŸefi Kati Pulli, Finlandiya Haber AjansÄ± Yle’ye “Bu yÄ±l kedi krizi patladÄ±. Sahipsiz kedilerin sayÄ±larÄ±nda bir artÄ±ÅŸ var. DoÄŸaya bÄ±rakÄ±lan kedilerden çoÄŸu SEY’in gönüllü bakÄ±m merkezlerine getiriliyor” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Pulli, SEY’in bakÄ±m merkezlerine getirilen kedilerin bazÄ±larÄ±na yeni sahip bulduklarÄ±nÄ± ama çoÄŸunluÄŸunu yer sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve hastalÄ±k nedeniyle öldürmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

SEY, #MIAUtoo kampanyasÄ± sayesinde sahipsiz kedilerin durumlarÄ±nÄ± kamuoyuna duyurmayÄ± ve sahipsiz kedilerin bakÄ±mÄ± için kaynak yaratmayÄ± amaçlÄ±yor.

SAHÄ°PSÄ°Z KEDÄ°LER Ä°ÇÄ°N BAÄžIÅž KAMPANYASI

Bu amaçla ülke çapÄ±nda bir baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Toplanan paralar sahipsiz kedilere yeni bir ev bulmak ve sahipsiz kediler hakkÄ±nda halkÄ± bilgilendirmek ve kedilerin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için kullanÄ±lacak.

En küçük bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±n bile önemli olduÄŸunu söyleyen Pulli, “Sadece 50 avroluk bir baÄŸÄ±ÅŸ bir kediyi tedavi etmek ve böylelikle ona yeni bir ev bulmak için verdiÄŸimiz çabalarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 10:06

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