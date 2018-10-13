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FotoÄŸraf: MA
Van'da 3â€™Ã¼ muhtar 15 kiÅŸi tutuklandÄ±
13 Ekim 2018 09:56
Van merkezli 6 kentte dÃ¼zenlenen ev baskÄ±nlarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 40 kiÅŸiden 3â€™Ã¼ muhtar 15 kiÅŸi 'Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi' olduklarÄ± iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.
Van merkezli Ä°stanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale ve Antalya'da yapÄ±lan operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan 40 kiÅŸiden 15'i “örgüt üyesi” olduklarÄ± gerekçesiyle tutuklandÄ±.
11-12 Ekim tarihlerinde yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda mahalle muhtarlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 40 kiÅŸi emniyet iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lan 40 kiÅŸiden 25'i adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 3'ü muhtar 15 kiÅŸi ise tutuklandÄ±. (Van/MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 10:00
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