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FotoÄŸraf: DHA
Kolunu silindire kaptÄ±ran iÅŸÃ§i yaralandÄ±
13 Ekim 2018 09:50
Bursa'da Ä°negÃ¶lÂ Organize Sanayi BÃ¶lgesi 2. Cadde Ã¼zerinde bulunanÂ tekstil fabrikasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Sinan K. isimli iÅŸÃ§i, saÄŸ kolunu silindire kaptÄ±rdÄ±.
Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasÄ±nda kolunu silindire sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran iÅŸçi Sinan K. yaralandÄ±.
Olay, Ä°negöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan tekstil fabrikasÄ±nda akÅŸam saatlerinde meydana geldi. Ä°ÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan 36 yaÅŸÄ±ndaki Sinan K. dalgÄ±nlÄ±k sonucu saÄŸ kolunu silindire kaptÄ±rdÄ±. ÇalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n fark etmesiyle durdurulan silindirden kurtarÄ±lan Sinan K.'nÄ±n saÄŸ kolunda ciddi ezikler oluÅŸtu. Sinan K., 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk müdahalesinin ardÄ±ndan Ä°negöl Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Bursa/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 09:52
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