Helsinkiâ€™de Nazilerin okul Ã§evresinde gÃ¶steri yapmalarÄ± yasaklandÄ±

Helsinki Belediye Meclisi, Nazilerin okullarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda gÃ¶steri yapmalarÄ±nÄ± yasakladÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Finlandiya’nÄ±n BaÅŸkenti Helsinki’de Belediye Meclisi, Ä±rkçÄ± ve Nazilerin ilde bulunan okullarÄ±n önleri ve yakÄ±nlarÄ±nda gösteri yapmalarÄ±nÄ± yasakladÄ±.

Polis, alÄ±nan bu karardan sonra Ä±rkçÄ± ve Nazilerin okullarÄ±n civarÄ±nda gösteri yapmasÄ±na izin vermeyecek ve gösteri yapmak isteyen Nazilere müdahale edecek.

Kuzey DireniÅŸ Hareketi (NMR) adlÄ± örgütün Nordsjö semtinde bir okulun önünde gösteri yapmasÄ± halkÄ±n tepkisine yol açmÄ±ÅŸtÄ±.

Sosyal Demokrat Partili (SDP) Belediye Meclis Üyesi Abdirahim Mohamed de, bu yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda Belediye Meclisine okullarÄ±n civarÄ±nda Ä±rkçÄ±larÄ±n gösteri yapmalarÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± için bir önerge vermiÅŸti.

Önergeyi ele alan Belediye Meclisi, bundan sonra Ä±rkçÄ± ve Nazi örgütlerin okul önleri ve yakÄ±nlarÄ±nda gösteri yapmalarÄ±nÄ± yasaklama kararÄ± aldÄ±. Önergenin görüÅŸülmesi sÄ±rasÄ±nda Ulusal Koalisyon Partisi’nin Belediye Meclis Üyesi Atte Kaleva, polisiye iÅŸlerden sorumlu delegasyonun oy birliÄŸi ile okullarÄ±n çevresinde çocuklara yönelik mesajlar veren gösterileri kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti, önerge lehinde oy kullanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Önergenin sahibi Mohamed, öÄŸrenciler okula olduklarÄ± sÄ±rada rahatsÄ±z edilmelerinin kabul edilemeyeceÄŸini söyledikten sonra ”UmarÄ±m bundan sonra farklÄ± görüÅŸlerde de olsak yetiÅŸkinler gibi davranÄ±r ve okulda öÄŸrenim gören çocuklarÄ± rahat bÄ±rakÄ±rÄ±z” dedi.

MAHKEMELER NEO-NAZÄ° ÖRGÜTÜ YASAKLAMIÅžTI

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü’nün baÅŸvurusu üzerine geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Tammerfors Ä°lk Mahkemesi, NMR’nin nefret söylemlerini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, güce ve saldÄ±rganlÄ±ÄŸa önem verdiÄŸini ve ÅŸiddete baÅŸvurduÄŸunu belirterek kapatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Nazilerin kararÄ± temyiz etmesi üzerine davayÄ± ele alan Åbo Üst Mahkemesi, Ä°lk Mahkeme’nin verdiÄŸi kararÄ± onamÄ±ÅŸ, NMR’nin yanÄ± sÄ±ra örgütle yakÄ±n iliÅŸki içinde bulunan ve Ä±rkçÄ± yayÄ±n yapan ve kitaplar satan ‘Pohjoinen Perinne’ adlÄ± derneÄŸin de kapatÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

NMR, mahkemelerin aldÄ±ÄŸÄ± yasaklama kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için Yüksek Mahkemeye baÅŸvurdu. EÄŸer Yüksek Mahkeme, NMR’nin baÅŸvurusunu kabul ederse karar verilene kadar NMR çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürecek. DavayÄ± ele almayÄ± reddetmesi durumunda 27 KasÄ±m günü Üst Mahkeme’nin kararÄ± yürürlüÄŸe girecek ve NMR tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmak zorunda kalacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 09:49

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