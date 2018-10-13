Facebook: 30 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n hesabÄ± hacklendi

Facebook, tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k siber saldÄ±rÄ±yÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, hackerlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 30 milyon kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n bilgilerinin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Facebook, 30 milyon kullanÄ±cÄ±ya ait olan hesaplarÄ±n bilgisayar hackerlarÄ± tarafÄ±ndan hacklediÄŸini itiraf etti. YapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸirket tarihindeki en büyük siber saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek; 'Sistemde bulunan bir güvenlik açÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanan hackerlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 30 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n telefon numarasÄ± ve e-posta adreslerine ulaÅŸtÄ±' ifadesine yer verdi.

SaldÄ±rganlar, 14 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n ise nerede yaÅŸadÄ±klarÄ±, iliÅŸki durumlarÄ± ve inançlarÄ±nÄ±n ne olduÄŸuna dair bilgiye eriÅŸti. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan 1 milyon kiÅŸinin ise bilgilerine ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

INSTAGRAM VE WHATSAPP ETKÄ°LENMEDÄ°

Facebook firmasÄ±na ait Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, ödemeler ve reklam hesaplarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±dan etkilenmediÄŸi aktarÄ±lan açÄ±klamada, "Åžu anda biliyoruz ki bizim düÅŸündüÄŸümüzden daha az insan etkilendi" ifadeleri yer aldÄ±.

FACEBOOK MESAJ YOLLAYACAK

Facebook hesap bilgileri çalÄ±nanlara mesaj atacak Facebook, önümüzdeki günlerde saldÄ±rÄ±dan etkilenen 30 milyon kullanÄ±cÄ±sÄ±na mesaj yollayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Åžirket, FBI, Federal Ticaret Komisyonu ve Ä°rlanda Veri Koruma Komisyonu ile iÅŸ birliÄŸi içerisinde olduklarÄ±nÄ± ve kullanÄ±cÄ± veri güvenliÄŸinin birinci öncelikleri olduÄŸunu bildirdi. Facebook, saldÄ±rÄ±nÄ±n tüm detaylarÄ±nÄ±n hala araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bilemedikleri konular olduÄŸunu ifade ederken, ana saldÄ±rÄ± ile iliÅŸkili "küçük boyutlu" saldÄ±rÄ±lar da beklediklerini açÄ±kladÄ±.

Ä°rlanda Veri HaklarÄ± Kurumu ise, "Facebook’un bugünkü duyurusu milyonlarca Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kiÅŸisel verilerinin saldÄ±rÄ±nÄ±n failleri tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor" ÅŸeklinde açÄ±klamada bulundu. Öte yandan halen saldÄ±rÄ±yÄ± kimin yaptÄ±ÄŸÄ±, belli ülke veya kiÅŸilerin mi hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 09:31

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