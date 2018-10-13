Himalaya DaÄŸlarÄ±'nda en az 9 daÄŸcÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Himalaya DaÄŸlarÄ±'ndaki, 7 bin 193 metre yÃ¼kseklikteki Gurja DaÄŸÄ± yamaÃ§larÄ±nda meydana gelen toprak kaymasÄ±nda 9 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Himalaya DaÄŸlarÄ±'nda, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ardÄ±ndan meydana gelen toprak kaymasÄ±nda en az dokuz daÄŸcÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Himalaya Times'Ä±n haberine göre, Himalaya DaÄŸlarÄ±'ndaki, 7 bin 193 metre yükseklikteki Gurja DaÄŸÄ± yamaçlarÄ±nda toprak kaymasÄ± meydana geldi. DaÄŸÄ±n yamaçlarÄ±nda 3,500 metrede kurulan bir trekking kampÄ±nda bulunan beÅŸi Koreli, dördü Nepalli dokuz kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Nepal Trekking KampÄ± Müdürü Wangchu Sherpa, ölenler arasÄ±nda Koreli trekking ekibinin lideri Kim Chang-ho ve Nepalli destek elemanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±. AçÄ±klamaya göre, toprak kaymasÄ± aÄŸÄ±r bir kar fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸandÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 09:21

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