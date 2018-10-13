FotoÄŸraf: Hakan Burak Altunöz/AA
Rusya - TÃ¼rkiye maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta?
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±nda yarÄ±n deplasmanda Rusya ile karÅŸÄ±laÅŸacak.
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçÄ±nda yarÄ±n Rusya'ya konuk olacak.
Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat StadÄ±'nda oynanacak B Ligi 2. Grup üçüncü hafta mücadelesi, saat 19.00'da baÅŸlayacak.
TRT 1'den naklen yayÄ±mlanacak karÅŸÄ±laÅŸmada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.
Milli takÄ±mda, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle aday kadrodan çÄ±karÄ±lan Ä°rfan Can Kahveci forma giyemeyecek.
A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maçta Rusya'ya 2-1 maÄŸlup olurken, ikinci maçÄ±nda deplasmanda Ä°sveç'i 3-2 yenmiÅŸti.
Rusya'nÄ±n 4 puanla lider durumda bulunduÄŸu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, 1 puanla Ä°sveç ise son sÄ±rada yer alÄ±yor.
ADAY KADRO
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafÄ±ndan belirlenen A Milli TakÄ±m aday kadrosunda ÅŸu isimler yer alÄ±yor:
Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ± (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Åžener ÖzbayraklÄ±, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m (Fenerbahçe), ÇaÄŸlar Söyüncü (Leicester City), ErtuÄŸrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray).
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf YazÄ±cÄ± (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir (Medipol BaÅŸakÅŸehir), OÄŸuzhan Özyakup (BeÅŸiktaÅŸ), Okay YokuÅŸlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (KasÄ±mpaÅŸa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan ÇalhanoÄŸlu (Milan), Yunus MallÄ± (Wolfsburg).
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid). (SPOR SERVÄ°S)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 09:08