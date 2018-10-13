OkulÃ¶ncesine dini eÄŸitim hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana 4-6 yaÅŸ hizmet eden Kuran kurslarÄ±nÄ±n bu eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±na iliÅŸkin ders planÄ± yayÄ±nladÄ±.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, okuma yazma dahi bilmeyen 4-6 yaÅŸ grubundaki çocuklar için düzenlenen Kuran Kursu eÄŸitim programlarÄ±nÄ± yeniledi.

“MEB’den rol çalma”, “Okullarda deÄŸil de camilerde eÄŸitim verilmesine dair bir çalÄ±ÅŸma” ÅŸeklinde yorumlanan programda çocuklara “camiyi seviyorum” ÅŸarkÄ±sÄ± ezberletilecek, performans ödevi olarak “cami maketi” yaptÄ±rÄ±lacak, “Besmele, Kelime-i Tevhid, Kelime-i Åžehadet” kavramlarÄ± öÄŸretilecek. Çocuklar, “sabÄ±r” ünitesi kapsamÄ±nda “Ä°steklerini erteleme”, “GerektiÄŸinde sÄ±rasÄ±nÄ± bekleme”yi öÄŸrenecek, “dinin direÄŸi namaz” ÅŸiirini okuyacak, “Taha’nÄ±n Ä°lk Cuma NamazÄ± Hikâyesi” ve “Merve Oruç TutmayÄ± ÖÄŸreniyor” etkinlikleri yapÄ±lacak.

Åžeyma PaÅŸayiÄŸit'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana 4-6 yaÅŸ hizmet eden Kuran kurslarÄ±nÄ±n bu eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±na iliÅŸkin ders planÄ± yayÄ±nladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 130 bin öÄŸrenciye ulaÅŸan kurslarla dini eÄŸitim vermeye hazÄ±rlanan Diyanet , MEB’in okulöncesiöÄŸretmenleri için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± materyallerden de kurslarda yararlanÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

NAMAZ KILMA UYGULAMASI

Müfredata göre; 4-6 yaÅŸ arasÄ± çocuklar, “Allah razÄ± olsun, elhamdülillah, çok ÅŸükür” gibi ifadeleri öÄŸrenecek. Çocuklar, “Camiyi seviyorum ÅŸarkÄ±sÄ±” söyleyecek, “Müslüman doÄŸru olur” ÅŸiiri okuyacak, “Namaza hazÄ±rlÄ±k” ve “Namaz kÄ±lma uygulamasÄ±” yapacak. En büyükleri altÄ± yaÅŸÄ±nda olan çocuklar, “sabÄ±r” ünitesi kapsamÄ±nda “Ä°steklerini erteleme”, “GerektiÄŸinde sÄ±rasÄ±nÄ± bekleme”, “Allah’Ä±n sabÄ±rlÄ± davranmayÄ± sevdiÄŸini bilme”, “SabÄ±rlÄ± olmanÄ±n olumlu sonuçlarÄ±nÄ± fark etme”, “SabÄ±rlÄ± olmanÄ±n Allah’Ä±n sevdiÄŸi davranÄ±ÅŸlardan olduÄŸunun farkÄ±na varma”, “SabÄ±rlÄ± olmayÄ± gerektiren durumlara örnekler verme” gibi “kazanÄ±mlarÄ± elde edecek.” “SabÄ±r dramasÄ±” ve “SabÄ±r mikrofonu” baÅŸlÄ±klÄ± performans ödevi yapacak.

‘CAMÄ° MAKETÄ° DE YAPACAKLAR’

Kurstaki çocuklar; “dini mekânlarÄ±mÄ±zÄ± seviyorum” ünitesi kapsamÄ±nda “dinin direÄŸi namaz” ÅŸiiri okuyacak, namaza hazÄ±rlanacak ve namaz kÄ±lacak. Çocuklara performans ödevi olarak “Cami maketi” yaptÄ±rÄ±lacak. Çocuklar, “Kur’an-Ä± Kerim’in özel bir kitap olduÄŸunu fark etme”, “Kur’an-Ä± Kerim dinlemeyi sevme”, “Kur’an-Ä± Kerim’e saygÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± bilme”, “Kur’an-Ä± Kerim öÄŸrenmeye istekli olma”, “Besmele ve anlamÄ±nÄ± söyleme”, “Kelime-i Tevhit ve anlamÄ±nÄ± söyleme”, “Kelime-i Åžehadet ve anlamÄ±nÄ± söyleme” gibi “kazanÄ±mlarÄ±” elde edecek. Kur’an-Ä± Kerim’i TanÄ±yorum” ünitesinde yer alan “Besmele, Kelime-i Tevhid, Kelime-i Åžehadet” gibi kavramlarÄ± öÄŸerenecek.

15 ADET DUA EZBERLEYECEKLER

YaÅŸlarÄ± 4 ile 6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen çocuklar, Ä°slam’Ä±n beÅŸ ÅŸartÄ±nÄ± bilecek. NamazÄ± öÄŸrenmelerinin yanÄ± sÄ±ra “Taha’nÄ±n Ä°lk Cuma NamazÄ± Hikâyesi” ve “Merve Oruç TutmayÄ± ÖÄŸreniyor” etkinlikleri yapÄ±lacak. Ekim ayÄ±ndan itibaren Kuran’Ä± tanÄ±maya baÅŸlayacak olan çocuklar, “Ayetü’l-Kürsi’yi ezbere okumak kazanÄ±mÄ±” gibi baÅŸlÄ±klarÄ± altÄ±nda tam 15 adet dua ezberleyecek. 24 MayÄ±s’ta tamamlanacak olan kursta, okuma-yazma bilmeyen çocuklar, Kuran’dan bölümler okuma seviyesine gelecek.

DÄ°YANET MEB'DEN ROL KAPIYOR

Pedagojik geliÅŸimini tamamlamayan çocuklar için bilim insanlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalara örnek veren EÄŸitim Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Orhan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“O yaÅŸ grubu çocuklar için kavram karmaÅŸasÄ±na yol açacaÄŸÄ± açÄ±k. Dini deÄŸerler adÄ±na bir ÅŸeyler öÄŸretmede bu kadar geri kalmÄ±ÅŸ olan Diyanet ’in bilimsel eÄŸitim almasÄ± gereken çocuklarÄ±, cami eÄŸitimi çekme giriÅŸimidir. Bir alternatif yaratÄ±yorlar. Biz MEB’i bu konuda uyardÄ±k. Åžu anda Diyanet , MEB’ten rol kapÄ±yor. Ondan önce davranmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Okullarda deÄŸil de camilerde eÄŸitim verilmesine dair bir çalÄ±ÅŸma bu. Biz kesinlikle karÅŸÄ±yÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 08:22

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