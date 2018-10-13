Hindistan'da domuz gribi 56 can aldÄ±

Hindistan'da 12 gÃ¼n iÃ§inde domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virÃ¼sÃ¼ nedeniyle 56 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Hindistan'nÄ±n Mumbai kentinde, 12 gün içinde 56 kiÅŸi domuz gribinden hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yerel basÄ±ndaki haberlere göre bu ay, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 56 kiÅŸi öldü. DiÄŸer yandan H1N1 virüsü ÅŸüphesiyle tedavi altÄ±na alÄ±nan 51 kiÅŸinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu kaydedildi.

Ocak ayÄ±ndan bu yana domuz gribi nedeniyle 90'dan fazla kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.

Domuz gribi sebepli ölümlerin en çok bu ay yaÅŸanmasÄ± dikkat çekti.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± halka hijyen konusunda uyarÄ±da bulunurken, birçok bölgede binden fazla ev ilaçlandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 07:51

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