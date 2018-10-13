MaaÅŸÄ±nÄ± alamayan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±na son vermek istedi

KarabaÄŸlar'da, maaÅŸÄ±nÄ± alamayan inÅŸaat iÅŸÃ§isi intihar giriÅŸiminde bulundu.

Ä°zmir'in KarabaÄŸlar Ä°lçesinde bulunan Yenitepe Åžantiye iÅŸçi kampÄ±nda Kurban BayramÄ±ndan bu yana Ä°ki bin 500 iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±larak maaÅŸlarÄ± verilmedi. Bugün maaÅŸÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için Erkan isimli soyadÄ± öÄŸrenilemeyen inÅŸaat iÅŸçisi intihar etmek istedi. Vinç demirlerine çÄ±karak maaÅŸÄ±nÄ± isteyen iÅŸçi, üç saat sonra polislerin müdahalesiyle aÅŸaÄŸÄ±ya indirildi. Olay yerine toplanan inÅŸaat iÅŸçileri, "MaaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± alabilmek için illa biz de mi intihar edelim?" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre ekonomik krizden kaynaklÄ± ÅŸantiyede iÅŸlerin durdurulduÄŸu ve maaÅŸlarÄ±n bu yüzden ödenmediÄŸi belirtildi. (Ä°zmir/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 07:44

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