MaaÅŸÄ±nÄ± alamayan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±na son vermek istedi

FotoÄŸraf: Pixabay

MaaÅŸÄ±nÄ± alamayan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±na son vermek istedi

    • 13 Ekim 2018 07:40

    KarabaÄŸlar'da, maaÅŸÄ±nÄ± alamayan inÅŸaat iÅŸÃ§isi intihar giriÅŸiminde bulundu.

    Ä°zmir'in KarabaÄŸlar Ä°lçesinde bulunan Yenitepe Åžantiye iÅŸçi kampÄ±nda Kurban BayramÄ±ndan bu yana Ä°ki bin 500 iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±larak maaÅŸlarÄ± verilmedi.  Bugün maaÅŸÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için Erkan isimli soyadÄ± öÄŸrenilemeyen inÅŸaat iÅŸçisi intihar etmek istedi. Vinç demirlerine çÄ±karak maaÅŸÄ±nÄ± isteyen iÅŸçi, üç saat sonra polislerin müdahalesiyle aÅŸaÄŸÄ±ya indirildi. Olay yerine toplanan inÅŸaat iÅŸçileri,  "MaaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± alabilmek için illa biz de mi intihar edelim?" diyerek tepki gösterdi.

    Edinilen bilgiye göre ekonomik krizden kaynaklÄ± ÅŸantiyede iÅŸlerin durdurulduÄŸu ve maaÅŸlarÄ±n bu yüzden ödenmediÄŸi belirtildi. (Ä°zmir/MA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 07:44
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