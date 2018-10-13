Trump, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± konusunda Kral Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin â€˜Kral Selman'Ä± arayÄ±p gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸim, onunla konuÅŸacaÄŸÄ±mâ€™ dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±betiyle ilgili olarak Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile görüÅŸeceÄŸini söyledi.

ABD'nin Ohio eyaletinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlik öncesinde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Trump, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

Kral Selman ile görüÅŸüp görüÅŸmediÄŸi sorusu üzerine Trump, "Henüz görüÅŸmedim ancak Kral Selman'Ä± arayÄ±p görüÅŸeceÄŸim, onunla konuÅŸacaÄŸÄ±m." dedi.

Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin olayla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü kaydeden Trump, "Bu, potansiyel olarak gerçekten çok kötü bir durum. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkÄ± veren ve BatÄ± medyasÄ±nda OrtadoÄŸu ile ilgili haberleriyle tanÄ±nan KaÅŸÄ±kçÄ±'dan, 2 Ekim'de resmi iÅŸlemler için Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna girdikten sonra haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.

Trump, konuyla ilgili önceki bir açÄ±klamasÄ±nda isim vermeden Suudi Arabistan'da en üst düzey bir isimle konuyu görüÅŸtüÄŸünü ve endiÅŸelerini dile getirdiÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 07:40

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