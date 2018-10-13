Kocaeli'de palet imalathanesinde yangÄ±n

FotoÄŸraf: Fatih Gürbüz/AA

Kocaeli'de palet imalathanesinde yangÄ±n

    • 13 Ekim 2018 07:30

    DarÄ±ca'da palet imalathanesinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n, itfaiye ekiplerince kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Kocaeli'nin DarÄ±ca ilçesinde palet imalathanesinin depolama alanÄ±nda çÄ±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerince kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

    AlÄ±nan bilgiye göre, SÄ±rasöÄŸütler Mahallesi'ndeki bir palet imalathanesinin depolama alanÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

    Ä°hbar üzerine DarÄ±ca ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Ä°tfaiye ekiplerince kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nÄ±n tamamen söndürülmesi için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

    YangÄ±n nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 07:36
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