Sosyal medyada Yusuf Namoğlu'ya tepki sürüyor: #İstifaEtNamoğlu

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasını isteyen taraftarların Twitter üzerinden başlattığı kampanya #İstifaEtNamoğlu etiketiyle sürüyor.

Türkiye Spor Toto Süper Lig'deki hakem atamalarının ve hakemlerin maç yönetimlerinin adil olmadığını düşünen ve günlerdir sosyal medya üzerinden #SürenDolduNamoğlu, #DefolGitNamoğlu ve #YusufNamoğluIstifa, #NamoğluVARsaİyiNiyetYok diyerek tepkilerini dile getiren taraftarlar, #İstifaEtNamoğlu etiketiyle sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor. Sosyal medya kampanyasının 8'inci günüde de #İstifaEtNamoğlu etiketi, kısa sürede Twitter'ın Türkiye TT listesinde birinci sıraya yerleşti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'ya yönelik Beşiktaş taraftarlarının Twitter üzerinden başlattığı ve daha sonra diğer takım taraftarlarının da katıldığı sosyal medya kampanyası dahilinde tweet atan kullanıcılar Yusuf Namoğlu'nun istifasını istiyor.

Yusuf Namoğlu'ya yönelik tepki içeren paylaşımlar son 8 gün içerisinde Twitter'ın Türkiye gündeminde pek çok kez birinci sıraya yükselirken spor gazetelerinin ve televizyon kanallarının olayı haberleştirmemesi taraftarların tepkisini topluyor.

"AnkaralıAtiba" adlı Twitter kullanıcısının yaptığı tweet dizisi ile başlayan tepkiler hızla büyüyerek devam etti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın VAR ile ilgili basın toplantısı düzenlediği 9 Ekim Salı günü ise Twitter'da #DefolGitNamoğlu etiketi uzun süre TT listesinde kaldı. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ya yönelen tepkiler, Namoğlu'nun Galatasaray'ın lehine olacak şekilde kararlar verilmesine dair çalıştığı ve hakem atamalarının bu şekilde düzenlenmesini sağladığı iddiasına dayanıyor. (HABER MERKEZİ)

#YusufNamoğlu

29 haziran 2011 tarihinde Mehmet Ali Aydınlar federasyonun MHK Başkanı olarak görev almaya başlar.

Malum Türk futbolunun en çalkantılı sürecidir bu. — Beşiktaş (@AnkaraliAtiba) 15 Eylül 2018

Şimdi size asla tesadüf ile açıklanmayacak bir takım şeyler paylaşacağım. İşin içinde Galatasaray varsa o işte tesadüf ötesi akla Ve mantığa sığmayan şeyler olur.



Floodumuzun ismi #fikstüroyunları olsun haydi başlayalım. — Beşiktaş (@AnkaraliAtiba) 1 Eylül 2018

Bu ülkede Muslera’ya kırmızı kart göstermenin vebali büyüktür. Çünkü ona son kırmızı kartı gösteren hakem, hakemliği bırakmak zorunda kalmıştır. https://t.co/kTGVnJNi1P #NamoğluVARsaİyiNiyetYok — Beşiktaş (@AnkaraliAtiba) 13 Ekim 2018

Aslında nAMOĞLU'na bir teşekkür borcumuz var. Sayesinde mizah ve sanat anlayışımız gelişti #i̇stifaetnamoğlu pic.twitter.com/0oz9gDo53S — Raci Özer (@Ozzerrr) 16 Ekim 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Ekim 2018 16:16

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