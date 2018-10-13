MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu'ya tepki bÃ¼yÃ¼yor: #NamoÄŸluVARsaÄ°yiNiyetYok

BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±nÄ±n sosyal medya Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu'ya yÃ¶nelen tepkiler artarak devam ediyor.

Türkiye Spor Toto Süper Lig'deki hakem atamalarÄ±nÄ±n ve hakemlerin maç yönetimlerinin adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen ve günlerdir sosyal medya üzerinden #SürenDolduNamoÄŸlu, #DefolGitNamoÄŸlu ve #YusufNamoÄŸluIstifa etiketleriyle tepkilerini dile getiren taraftarlar, son olarak #NamoÄŸluVARsaÄ°yiNiyetYok etiketiyle sosyal medya kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. #NamoÄŸluVARsaÄ°yiNiyetYok etiketi, Twitter'Ä±n Türkiye TT listesinde kÄ±sa sürede bir numaraya yerleÅŸti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu'ya yönelik BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±nÄ±n Twitter üzerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve daha sonra diÄŸer takÄ±m taraftarlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sosyal medya kampanyasÄ± dahilinde tweet atan kullanÄ±cÄ±lar Yusuf NamoÄŸlu'nun istifasÄ±nÄ± istiyor.

"AnkaralÄ±Atiba" adlÄ± Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tweet dizisi ile baÅŸlayan tepkiler hÄ±zla büyüyerek devam etti. BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n VAR ile ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlediÄŸi 9 Ekim SalÄ± günü ise Twitter'da #DefolGitNamoÄŸlu etiketi uzun süre TT listesinde kaldÄ±. MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu'ya yönelen tepkiler, NamoÄŸlu'nun Galatasaray'Ä±n lehine olacak ÅŸekilde kararlar verilmesine dair çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve hakem atamalarÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde düzenlenmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na dayanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

#YusufNamoÄŸlu

29 haziran 2011 tarihinde Mehmet Ali AydÄ±nlar federasyonun MHK BaÅŸkanÄ± olarak görev almaya baÅŸlar.

Malum Türk futbolunun en çalkantÄ±lÄ± sürecidir bu. — BeÅŸiktaÅŸ (@AnkaraliAtiba) 15 Eylül 2018

Åžimdi size asla tesadüf ile açÄ±klanmayacak bir takÄ±m ÅŸeyler paylaÅŸacaÄŸÄ±m. Ä°ÅŸin içinde Galatasaray varsa o iÅŸte tesadüf ötesi akla Ve mantÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸmayan ÅŸeyler olur.



Floodumuzun ismi #fikstüroyunlarÄ± olsun haydi baÅŸlayalÄ±m. — BeÅŸiktaÅŸ (@AnkaraliAtiba) 1 Eylül 2018

Bu ülkede Muslera’ya kÄ±rmÄ±zÄ± kart göstermenin vebali büyüktür. Çünkü ona son kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ± gösteren hakem, hakemliÄŸi bÄ±rakmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. https://t.co/kTGVnJNi1P #NamoÄŸluVARsaÄ°yiNiyetYok — BeÅŸiktaÅŸ (@AnkaraliAtiba) 13 Ekim 2018

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± Yusuf NamoÄŸlu’na istifa çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± “HalÄ±’ya da iÅŸledi” !.. pic.twitter.com/CDInLxptZ1 — Fatih DoÄŸan (@fatihdogan_38) 12 Ekim 2018

Süper Ligde görev alan hakemlerin yorumladÄ±ÄŸÄ± her kural, bir diÄŸerinin uyguladÄ±ÄŸÄ± kurallarla örtüÅŸmüyor. EÄŸitim eksikliÄŸi, yeni yorum ÅŸu, VAR ama gibi uydurma, saÄŸlÄ±ksÄ±z, bilimsellikten uzak savunmalarla geçiÅŸtiremezsiniz. Yetersizsin #SürenDolduNamoÄŸlu pic.twitter.com/wZ0n6BwVBM — çArÅŸÄ± (@forzabesiktas) 11 Ekim 2018

#SürenDolduNamoglu Gün BEÅžÄ°KTAÅžLI DOSTLARIMIZLA DAYANIÅžMA GÜNÜDÜR

Lütfen Lütfen... diyoruz tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kaybettiniz...

Ä° S T Ä° F A E D Ä° N Ä° Z pic.twitter.com/2pYCyZHjzA — KARAASLAN (@KARAASLANDursun) 11 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 16:39

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