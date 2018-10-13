MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu'ya tepki bÃ¼yÃ¼yor: #NamoÄŸluVARsaÄ°yiNiyetYok

Görsel, A. Samet SarÄ±kaya adlÄ± Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu'ya tepki bÃ¼yÃ¼yor: #NamoÄŸluVARsaÄ°yiNiyetYok

    • 13 Ekim 2018 16:32

    BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±nÄ±n sosyal medya Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu'ya yÃ¶nelen tepkiler artarak devam ediyor.

    Türkiye Spor Toto Süper Lig'deki hakem atamalarÄ±nÄ±n ve hakemlerin maç yönetimlerinin adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen ve günlerdir sosyal medya üzerinden #SürenDolduNamoÄŸlu, #DefolGitNamoÄŸlu ve #YusufNamoÄŸluIstifa etiketleriyle tepkilerini dile getiren taraftarlar, son olarak #NamoÄŸluVARsaÄ°yiNiyetYok etiketiyle sosyal medya kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. #NamoÄŸluVARsaÄ°yiNiyetYok etiketi, Twitter'Ä±n Türkiye TT listesinde kÄ±sa sürede bir numaraya yerleÅŸti.

    Merkez Hakem Kurulu (MHK) BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu'ya yönelik BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±nÄ±n Twitter üzerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve daha sonra diÄŸer takÄ±m taraftarlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sosyal medya kampanyasÄ± dahilinde tweet atan kullanÄ±cÄ±lar Yusuf NamoÄŸlu'nun istifasÄ±nÄ± istiyor.

    "AnkaralÄ±Atiba" adlÄ± Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tweet dizisi ile baÅŸlayan tepkiler hÄ±zla büyüyerek devam etti. BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n VAR ile ilgili basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenlediÄŸi 9 Ekim SalÄ± günü ise Twitter'da #DefolGitNamoÄŸlu etiketi uzun süre TT listesinde kaldÄ±. MHK BaÅŸkanÄ± Yusuf NamoÄŸlu'ya yönelen tepkiler, NamoÄŸlu'nun Galatasaray'Ä±n lehine olacak ÅŸekilde kararlar verilmesine dair çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve hakem atamalarÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde düzenlenmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na dayanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 16:39
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