EMEP'ten hekimlerin 'beyaz nÃ¶bet'ine ziyaret

EMEP yÃ¶neticileri, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasanÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in KuÄŸulu Park'ta nÃ¶bet baÅŸlatan hekimleri ziyaret etti.

Emek Partisi (EMEP), saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasanÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± için KuÄŸulu Park'ta "Beyaz nöbet" baÅŸlatan hekimleri ziyaret etti.

Türk Tabipleri BirliÄŸi tarafÄ±ndan bir hafta boyunca her akÅŸam 18.00-20.00 saatleri arasÄ±nda sürecek olan nöbetin bugün üçüncü günüydü. EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan ve Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan, saÄŸlÄ±k emekçilerine yönelik her türlü ÅŸiddetin son bulmasÄ± ve ve saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ± taleplerini desteklediklerini söylediler. (Ankara/EVRENSEL)

Hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± nÃ¶bette

Hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± nÃ¶bette: Her nÃ¶bette dayaÄŸa ramak kalÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 21:25

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