Isparta Tota ormanlarÄ±ndaki aÄŸaÃ§ katliamÄ± tepki Ã§ekti

TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli karaÃ§am topluluklarÄ±ndan Isparta Tota ormanlarÄ±ndaki aÄŸaÃ§ kesimi yÃ¶re kÃ¶ylÃ¼lerinin tepkisini Ã§ekti.

Yusuf Yavuz

Türkiye'nin en önemli karaçam topluluklarÄ±ndan biri olan Isparta Tota ormanlarÄ±ndaki aÄŸaç kesimi yöre köylülerinin tepkisini çekti. Sütçüler ilçesinde bulunan Tota ormanlarÄ±ndaki aÄŸaç kesiminin yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r devam ettiÄŸini söyleyen Belence Köylülerinden Soner Gürcan, damgasÄ±z aÄŸaçlarÄ±n da kesildiÄŸini öne sürerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduÄŸunu dile getirdi. AynÄ± köyden Mustafa Ay ise ormanda adeta aÄŸaç katliamÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, “Yetkililer bir an önce buraya gelip yapÄ±lan aÄŸaç katliamÄ±nÄ± görsün. Bizler yerinde gösterelim. Bu kÄ±yÄ±m durdurulsun" diye konuÅŸtu. Köylülerin iddialarÄ±yla ilgili sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Sütçüler Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü yetkilileri ise aÄŸaçlarÄ±n 'bakÄ±m' amacÄ±yla kesildiÄŸini belirterek bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n orman dokusunun daha saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ± için gerçekleÅŸtirildiÄŸini dile getirdi.

Isparta'nÄ±n Sütçüler ilçesinde bulunan Tota ormanlarÄ± Türkiye'nin en önemli karaçam topluluklarÄ±ndan birine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. AnÄ±t karaçamlarÄ±n da bulunduÄŸu bölgede iki yÄ±l önce aÄŸaç kesimleri baÅŸladÄ±. Bir süre ara verilen kesim çalÄ±ÅŸmalarÄ± geçtiÄŸimiz ay yeniden baÅŸladÄ±. Kimileri dozerlerle köklerinden sökülen kimisi de kesilen aÄŸaçlarÄ± gören köylülerden Mustafa Ay, 6 Eylül tarihinde Isparta Orman Bölge MüdürlüÄŸü'ne dilekçe yazarak yapÄ±lan aÄŸaç katliamÄ± hakkÄ±nda bilgi talebinde bulunduklarÄ±nÄ± ancak kendilerine hiç bir yanÄ±tÄ±n verilmediÄŸini söyledi.

‘AÄžAÇLARI KESÄ°YORLAR, DOZERLERLE SÖKÜYORLAR’

FotoÄŸraf: Evrensel

Tota Orman Misafirhanesinin bulunduÄŸu bölgede adeta aÄŸaç katliamÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Belence köyünden Mustafa Ay, "Buradaki kesimler kereste fabrikasÄ± olan özel bir firmaya verilmiÅŸ. Yola yakÄ±n bölgedeki aÄŸaçlarÄ± kesiyorlar, dozerlerle söküyorlar ve götürüyorlar. Burada usule uymayan iÅŸler yapÄ±lÄ±yor. Orman bölge müdürlüÄŸünden baÅŸka Sütçüler KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na da bu konuda dilekçe verdik ama ÅŸimdiye kadar bize hiç geri dönen olmadÄ±. Bize bir bilgi veren olmadÄ±" dedi.

‘BU KIYIM DURDURULSUN’

Yüzlerce çam aÄŸacÄ±nÄ±n kesildiÄŸi bölgede arÄ±cÄ±lÄ±k ve hayvancÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ay, "Åžimdi arÄ±nÄ±n çiçek dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ± alanlarda aÄŸaç katliamÄ± yapÄ±ldÄ±, yollar açÄ±ldÄ±, ormanÄ±n içinde her yer yol oldu. HayvanlarÄ±mÄ±zÄ± otlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerler toz içinde kaldÄ±. Bizler bu yörenin insanÄ±yÄ±z, buralar virane haline geldi. Nereye gideceÄŸiz, ne yapacaÄŸÄ±z bilemiyoruz. Yetkililer bir an önce buraya gelip yapÄ±lan aÄŸaç katliamÄ±nÄ± görsün. Bizler yerinde gösterelim. Bu kÄ±yÄ±m durdurulsun" diye konuÅŸtu.

KÖYLÜLER SAVCILIÄžA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

FotoÄŸraf: Evrensel

AÄŸaç kÄ±yÄ±mÄ±na tepki gösteren köylülerden Soner Gürcan ise günlerdir süren kesim ve söküm iÅŸlemlerinde damgasÄ±z aÄŸaçlarÄ±n da kesildiÄŸini öne sürerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduÄŸunu söyledi. Gürcan, aÄŸaç kesimi yapÄ±lan bölgede inceleme yapÄ±lmasÄ±nÄ± ve hatalÄ± uygulamalarÄ±n tespit edilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

YETKÄ°LÄ°LER ‘BAKIM KESÄ°MÄ°’ DEDÄ°

Tota ormanÄ±ndaki aÄŸaç kÄ±yÄ±mÄ±na tepki gösteren köylülerin yanÄ±t alamadÄ±klarÄ±nÄ± iddia ettikleri Sütçüler Orman Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü yetkilileri, yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmayla ilgili sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±. YapÄ±lan aÄŸaç kesiminin bakÄ±m amaçlÄ± olduÄŸunu belirten yetkililer, bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n bölgenin orman dokusunun daha saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ± için gerçekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 21:04

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