Baraj sularÄ± Ã§ekilince kaya resimleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

AdÄ±yamanâ€™da AtatÃ¼rk BarajÄ±nÄ±n sularÄ± Ã§ekilince balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan Paleolitik dÃ¶neme ait kaya resimleri bulundu.

AdÄ±yaman’da sularÄ± çekilen Atatürk BarajÄ± kÄ±yÄ±sÄ±nda balÄ±kçÄ±lar tarafÄ±ndan Paleolitik döneme ait kaya resimleri bulundu.

Bölgede incelemelerde bulunan AdÄ±yaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, alanda kaya üzerine yaban keçisi avÄ± sahnesi ile at üzerinde süvari tasvirlerinin bulunduÄŸunu dile getirdi. Alkan, kaya resimlerinin Paleolitik çaÄŸ ve daha geç bir döneme tarihlendirilebileceÄŸini aktararak, “Bundan sonra detaylÄ± çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. EÄŸer önceden tespitli deÄŸilse tescil iÅŸlemini baÅŸlatacaÄŸÄ±z. Bu alan baraj sularÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10-15 metre çekilmesiyle ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ. Baraj suyu çok az tahribata yol açmÄ±ÅŸ. Bu da sanatÄ±n iyi olduÄŸunu gösteriyor” dedi.

‘SULAR YÜKSELÄ°RSE YAPABÄ°LECEK BÄ°R ÅžEY YOK’

Mehmet Alkan, kaya resimlerinin yerinde korunacaÄŸÄ±nÄ±, sularÄ±n yeniden yükselmesi halinde ise yapabilecekleri bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

Kaya resimlerini bulan Mustafa Asiltürk de hafta sonlarÄ± hobi amaçlÄ± balÄ±kçÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bölgeye çok sÄ±k geldiÄŸini belirtti.

FotoÄŸraf: Kemal Karagöz/AA

(AdÄ±yaman/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 20:45

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