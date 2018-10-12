Antepâ€™te 19 yerel gazete kapanmakla yÃ¼z yÃ¼ze

Antepâ€™teki 19 yerel gazeteler kapanmakla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya... Gazeteler kaÄŸÄ±t krizine karÅŸÄ± bir sÃ¼redir alternatif Ã§Ã¶zÃ¼mlerle basÄ±lÄ±yor.

Ä°thal edilen kaÄŸÄ±t ve baskÄ± kalÄ±plarÄ±nda döviz kuru ile birlikte yaÅŸanan fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±, Antep’teki yerel gazeteleri kapanmanÄ±n eÅŸiÄŸine getirdi. Kente yayÄ±mlanan 19 yerel gazete, geçtiÄŸimiz MayÄ±s ayÄ±na göre 3 katÄ±na çÄ±kan kaÄŸÄ±t ve kalÄ±p fiyatlarÄ±ndan kaynaklÄ± çareyi siyah-beyaz baskÄ± yapmakta ve sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmakta buldu.

Yerel ve ulusal gazetelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lardan dolayÄ± olaÄŸanüstü toplanan BasÄ±n Ä°lan Kurumu (BÄ°K) Genel Kurulu’nun kâÄŸÄ±t krizine çözüm olarak; sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± azaltma, sayfa yüzölçümlerini küçültme, kadro sayÄ±sÄ±nÄ± azaltma ve gazete satÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ± düÅŸürme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret den kentin yerel yayÄ±nlarÄ±nÄ±n yöneticileri, kendilerine çare diye kapatma gösterdiÄŸini ifade etti.

Sektörün zamlardan dolayÄ± zora girdiÄŸini söyleyen Güncel Gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Yakup Çiçek, BÄ°K’in krize yönelik sunduÄŸu çözümün yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. BÄ°K’in çözümünün kÄ±sa süreliÄŸine gazetelere nefes aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bir süre sonra etkisini yitirdiÄŸini belirten Çiçek, “KalÄ±cÄ± çözüm olarak kâÄŸÄ±t ve kalÄ±p fiyatlarÄ± düÅŸmelidir” dedi.

KÂÄžIT VE KALIPTA 3 KAT FÄ°YAT ARTIÅžI

MayÄ±s ayÄ±nda 40 lira olan kâÄŸÄ±dÄ±n 3 kat artarak 120 liraya, kalÄ±p fiyatlarÄ±nÄ±n ise 8 liradan 22 liraya yükseldiÄŸine dikkat çeken Çiçek, bu durumun gazeteleri çok etkilediÄŸini söyledi. Dövizdeki hareketliliÄŸin dinmesine raÄŸmen fiyatlarÄ±n aynÄ± noktada olduÄŸunu belirten Çiçek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Antep’te yayÄ±n yapan yerel gazetelerin tümüne yakÄ±nÄ± renksiz yayÄ±na döndü. Renksiz yayÄ±na dönme nedeni de kâÄŸÄ±t ve kalÄ±ptaki artÄ±ÅŸÄ± diÄŸer maliyetlerden düÅŸerek kapatmak. Çünkü renksiz yayÄ±n renkli yayÄ±na göre biraz daha ucuz oluyor. Renksiz yayÄ±na dönmeyen gazetelerde sayfa sayÄ±larÄ±nÄ± indirdiler. Yerel gazeteler dövizden kaynaklÄ± maliyet artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± bu ÅŸekilde aldÄ±klarÄ± önlemlerle kapatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lardan dolayÄ± bu gibi ÅŸeylere yönelmek bizleri üzdü.”

YÜZDE 40 TÄ°RAJ DÜÅžTÜ

Önlem olarak gazete tirajlarÄ±nÄ± düÅŸürmek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Çiçek, bunun yüzde 40’a tekabül ettiÄŸini söyledi. Ekonomik krizin sadece basÄ±nÄ± deÄŸil diÄŸer sektörleri de etkilediÄŸini belirten Çiçek, kaÄŸÄ±ttaki artÄ±ÅŸa karÅŸÄ± yerel gazetelerin fiyat arttÄ±rma lüksü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, “O kadar büyük bir ekonomiye sahip deÄŸiliz” diye ekledi.

FÄ°YAT ARTIÅžI TUVALET KAÄžIDINDAN ÖÄžRENÄ°LDÄ°!

Zam öncesi vadeli aldÄ±klarÄ± kâÄŸÄ±dÄ± zamlardan sonra peÅŸin almak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸan Çiçek, geçmiÅŸte kâÄŸÄ±t noktasÄ±nda SEKA varken çok rahat olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. SEKA üretim yaparken kaÄŸÄ±dÄ± ucuz ve vadeli alabildiklerini söyleyen Çiçek, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Önceleri biz 500 top kâÄŸÄ±t alÄ±p depolardÄ±k. O derece ucuzdu. Åžimdi bunu mümkün deÄŸil yapamayÄ±z. Öyle bir milletiz ki insanlar kâÄŸÄ±ttaki fiyat artÄ±ÅŸÄ±nÄ± gazete ve kitaptaki artÄ±ÅŸtan deÄŸil tuvalet kâÄŸÄ±dÄ±ndan öÄŸrendiler. Bu bize toplumumuzun okumadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Yani gazete de okumuyor. AlÄ±mÄ±n olmamasÄ±nÄ±n üstüne bu maliyetler de gelince daha da zora girdik.” (Antep/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 20:15

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