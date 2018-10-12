PETKÄ°M hiÃ§bir ÅŸeyden sorumlu deÄŸil mi?

Ä°zmir AliaÄŸa'da faaliyet gÃ¶steren Petkim'de bir iÅŸÃ§inin iÅŸ cinayetine kurban gitmesinin ardÄ±ndan pek Ã§ok soru yanÄ±t bekliyor.

Turan KARA

Ä°zmir

PETKÄ°M’de meydana gelen iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Nihat AbaylÄ±, aldÄ±ÄŸÄ± “hafta sonu çalÄ±ÅŸÄ±lacak” haberiyle tatil planÄ±nÄ± iptal etmiÅŸti. Haberin birkaç saat sonrasÄ±nda ise baÅŸÄ±na 3 tonluk pano düÅŸtü. Olayda Hünkar Gönül ve Bülent Gönül ufak sÄ±yrÄ±klarla kurtulurken, Nihat AbaylÄ±, aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak AliaÄŸa Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AbaylÄ± hastanede yapÄ±lan ilk müdahalede gözlerini açabilmiÅŸti ancak aÄŸÄ±r iÅŸinin getirdiÄŸi yorgunluk da eklenince bedeni kendini bÄ±raktÄ±.

AbaylÄ±’nÄ±n mesai arkadaÅŸlarÄ±, ÅŸirket yetkilileri, sendika temsilcileri hastane önünde bekliyordu. TaÅŸeron Ä°SG firmasÄ± Güzel OSGB’ye baÄŸlÄ± Ä°SG uzmanÄ± genç bir kadÄ±n panik halinde yaÅŸananlarÄ± anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Nihat AbaylÄ±’nÄ±n ölüm haberi geldiÄŸinde iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± sinir krizi geçirdi. Ä°ÅŸveren sessizce hastane önünden uzaklaÅŸtÄ±, sendika temsilcileri ise takip etmeye devam etti.

Petkim'de yaÅŸanan iÅŸ cinayetinde yaralanan 2 iÅŸÃ§i taburcu oldu

Ä°ÅŸçiler ÅŸaÅŸkÄ±n ÅŸekilde polislere ifade verirken, önce Nihat AbaylÄ±’nÄ±n YeniÅŸakran’da oturan teyzesi hastaneye ulaÅŸtÄ±. Birinci dereceden yakÄ±nÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için kendisine ölüm haberi verilmedi. Ä°ÅŸçiler de arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ölümünü AbaylÄ±’nÄ±n teyzesine söyleyemedi. EndiÅŸeli kadÄ±n Nihat AbaylÄ±’nÄ±n hiç gün yüzü görmediÄŸinden, annesinin hasta olduÄŸundan bahsediyor ve 10 yaÅŸlarÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n ne yapacaÄŸÄ±nÄ± soruyordu. AbaylÄ±’nÄ±n teyzesi, bir doktorun ölüm haberini vermesi üzerine aÄŸlamaya, aÄŸÄ±t yakmaya baÅŸladÄ±.

Hastaneye adÄ±mÄ±nÄ± atar atmaz sinir krizi geçiren AbaylÄ±’nÄ±n kardeÅŸi Melek’e ise sakinleÅŸtirici verildi. Hastane bahçesinde abisinin cenazesini son bir kez görmek isteyen Melek bir taraftan da “Bizim için hem abi hem babaydÄ±. Benim abim çok iyi bir insandÄ±. Ekmek parasÄ± için burada çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Daha önce Irak’ta çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Orada çalÄ±ÅŸÄ±rken her gece yazardÄ± bana iyi olduÄŸunu. Korkuyordum, Irak kötü bir yer baÅŸÄ±na bir ÅŸey gelir, dön abi diyordum. Döndü burada öldü. Hak mÄ± bu? Abimi bana geri verin” diyerek aÄŸlÄ±yordu. AbaylÄ±’nÄ±n yakÄ±nlarÄ±, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n incelemelerini bitirmesini hastane bahçesinde bekledi bir süre.

BaÅŸhekim, hastane raporlarÄ±nÄ± kamuoyuna Ä±srarla açÄ±klamadÄ±. Gazetecilerin sorularÄ±na yanÄ±t vermedi. SavcÄ±lÄ±k kaza tutanaÄŸÄ± ile ilgili bir açÄ±klama yapmadÄ±. Ä°ÅŸçiler ise iÅŸ cinayetinden sonra PETKÄ°M iÅŸletmesinde çalÄ±ÅŸma planÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸini söyledi.

Olay esnasÄ±nda aynÄ± ÅŸantiyenin, 25-30 metre ilerisinde boru kaynak iÅŸini yapan bir kaynakçÄ± “Haberimiz yok, yemeÄŸe gittik, geldiÄŸimizde ambulanslar, güvenlikleri görevlileri, polisler, savcÄ± herkes orada. O zaman anladÄ±k, bir fotoÄŸraf çekeyim dedim, yaklaÅŸmak mümkün deÄŸildi, güvenlik ÅŸeridi zaten kanun adamlarÄ±ndan oluÅŸuyordu, göremedim. DüÅŸme olayÄ±nÄ± duyduk, bacadan düÅŸmüÅŸtür dedim” diyor.

Socar Holding ise sahibi olduÄŸu PETKÄ°M imzasÄ±yla bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. AçÄ±klamasÄ±nda özetle “3 iÅŸçinin yaralanmasÄ± ile sonuçlanan bu iÅŸ kazasÄ±nÄ±n sorumlusu Siemens ÅŸirketinin taÅŸeronudur” diyordu.

Petrol-Ä°ÅŸ ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla önceliklerinin iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi, çevreyi korumak olduÄŸunu, bunun da hem iÅŸçiler hem de Ä°zmir halkÄ± için gerekli olduÄŸunu ama ÅŸirketin baskÄ±larla bu haktan caydÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Åžimdi iÅŸ cinayetinde bir iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesinin ardÄ±ndan ÅŸu sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ± gerekiyor:

Siemens, PETKÄ°M’in termik santralinin güçlenmesi amacÄ±yla PETKÄ°M’in asÄ±l ünitelerinden birini yaparken ve kendi ürettiÄŸi parçayÄ± monte etmekle sorumluyken, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda alanda her ÅŸeyden PETKÄ°M sorumlu deÄŸil miydi? Ä°ÅŸçiler öyle vahÅŸice bir kazada ölürken PETKÄ°M’in kurallarÄ± ile çalÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ± gerekmiyor muydu? Orada bir iÅŸçi öldüyse SOCAR, PETKÄ°M’de kural ihlali yapmÄ±ÅŸ olmuyor mu?

SOCAR’IN GÜNDEMÄ°: STRATEJÄ°K ENDÜSTRÄ° BÖLGESÄ°!

Bu geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Socar Holding’in gündeminde olan konulardan biri ise Hükümetten “stratejik endüstri bölgesi” adÄ±yla ayrÄ±calÄ±klÄ± bir bölge istemesi...

Startejik endüstri bölgesinde ÅŸirketin, her türlü gelir, kurumlar-emlak-stopaj ve diÄŸer vergilerinden muafiyet, özel teÅŸvikler, sÄ±nÄ±rsÄ±z krediler ve kârÄ±n yüzde 99.9’unu tek baÅŸÄ±na alma ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± bulunuyor. Socar Holding, bunu çok önemli ve stratejik bir deÄŸeri olduÄŸunu söyleyerek (Türkiye'nin tüm petrokimya ve türevi mallarÄ±nÄ±n imalatÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmek) yapÄ±yor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 20:11

www.evrensel.net