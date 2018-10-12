Diljen RonÃ®â€™den yeni albÃ¼m: Xewna Derew

Müzisyen Diljen Ronî yeni albümü Xewna Derew (Yalan Rüya) ile müzikseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Pop rock tarzÄ±yla müzikseverlerle buluÅŸacak albümde Mehmet Erdem, Ebru YaÅŸar, Koray AvcÄ± gibi ünlü isimlerin aranjörlüÄŸünü üstlenen Alper Atakan, albüme ismini veren Xewna Derew ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n aranjörlüÄŸünü yaptÄ±. DiÄŸer ÅŸarkÄ±larÄ±n arenjesi ise müzisyen Ayhan OrhuntaÅŸ’a ait.

Albümdeki 9 ÅŸarkÄ±nÄ±n 5’inin sözlerini, 7’sinin bestesini yapan Diljen Ronî albümde Koma Wetan’dan Kerem Gerdenzerî’nin Sînê ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yorumladÄ±. AyrÄ±ca Hozan DilgeÅŸ’in müziÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Cigerxwîn’in ÅŸiiri olan “Ez û Yar” (Ben ve Yar) adlÄ± eserini yeniden seslendirdi. Kom Müzik etiketiyle müzikseverle buluÅŸacak albümün oluÅŸum aÅŸamasÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± bir video hazÄ±rlayan Ronî, biz çalarken de söylerken de çok keyif aldÄ±k” diyor.

Diljen Ronî, bir süre önce Klasîkên Kurdî (Kürtçe klasik) ezgileri derlediÄŸi Çile albümüyle müzikseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ronî’nin üçüncü albümü Çile, Kürtçe ilk dijital albüm olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Albüm, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mevsimden dolayÄ± adÄ±nÄ± Kürtçe’de ‘kÄ±ÅŸ’ anlamÄ±na gelen “Çile”den aldÄ±. Ronî, daha önce sÄ±rasÄ±yla Çend Gotinên Evînê (AÅŸka Dair Birkaç Söz) ve Du Demsal (Ä°ki Mevsim) isimli albümleri çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 20:06

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