DiyarbakÄ±r'da mayÄ±n sorunu ele alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±râ€™da MayÄ±nsÄ±z TÃ¼rkiye GiriÅŸimi, mayÄ±n sorununa karÅŸÄ± farkÄ±ndalÄ±k toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DiyarbakÄ±r’da Türkiye’de ‘KaramayÄ±nÄ± Sorunu: Kamusal FarkÄ±ndalÄ±k ve MedyanÄ±n Rolü’ adÄ± altÄ±nda MayÄ±nsÄ±z Türkiye GiriÅŸimi tarafÄ±ndan basÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± bilgilendirme amaçlÄ± bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirildi. DiyarbakÄ±r Barosu Adli YardÄ±m BinasÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±ya DiyarbakÄ±r’da çalÄ±ÅŸan gazeteciler katÄ±lÄ±rken toplantÄ±da mayÄ±nlarÄ±n insan yaÅŸamÄ± üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyetlere dikkat çekti.

SÄ°VÄ°LLERÄ°N KORUNMASI Ä°ÇÄ°N HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMALI

MayÄ±nsÄ±z Türkiye GiriÅŸimi Koordinatörü Muteber ÖÄŸreten, mayÄ±nÄ±n en fazla görüldüÄŸü bölgelere dikkat çekerek mayÄ±nÄ±n uzun yÄ±llar aktif kalabildiÄŸini belirtti. ÖÄŸreten, “ Dünya üzerinde Kamboçya ve Afganistan’da çok fazla mayÄ±n var. Almanya’da 2. Dünya SavaÅŸÄ±’ndan kalan mayÄ±nlarÄ±n temizliÄŸi günümüzde hala sürmektedir. Dünyada mayÄ±n temizleme ve mayÄ±nsÄ±z bir dünya çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ottowa sözleÅŸmesine giden bir süreç vardÄ±r. Ottowa sözleÅŸmesi ülkelerin topraklarÄ±ndaki mayÄ±nÄ± temizleme elindeki mayÄ±nÄ± da imha etme yükümlülüÄŸü getiren bir sözleÅŸmedir. Bu sözleÅŸmeye 164 ülke taraf olmuÅŸtur. Türkiye de Ottowa sözleÅŸmesine Mart 2004 yÄ±lÄ±nda taraf olmuÅŸtur. Ottowa SözleÅŸmesi’ne taraf olan devletler sivillerin korunmasÄ± için her türlü önlemi alarak mayÄ±nlÄ± bölgelere iÅŸaret bÄ±rakmak zorundadÄ±r. Bu sözleÅŸmeye göre mayÄ±n yüzünden zarar görmüÅŸ insanlarÄ±n maÄŸduriyetinin giderilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

MAYINLAR GENELDE DOÄžU VE GÜNEYDOÄžU’DA

Türkiye’nin Ottowa sözleÅŸmesi gereÄŸince 2011 yÄ±lÄ±nda elindeki 3 milyon mayÄ±nÄ± imha ettiÄŸini kaydeden ÖÄŸreten, döÅŸenen mayÄ±nlarÄ±n ise 2014’e kadar temizlenmesi gerekirken, 2020’ye süre uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. “ Türkiye ilk olarak 1950-55 yÄ±llarÄ±nda mayÄ±n döÅŸemeye baÅŸladÄ±. Bu mayÄ±nlar genel anlamda Türkiye’nin DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Bölgesi’nde bulunmaktadÄ±r. 34 köy ve 148 mezranÄ±n etrafÄ± mayÄ±nlÄ±. SÄ±nÄ±r ve askeri tesislerin etrafÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 1 milyon üzerinde mayÄ±n var. Türkiye, antipersonel kara mayÄ±nÄ±nÄ± yasaklayan Ottowa SözleÅŸmesi’ne 2004 yÄ±lÄ±nda imza attÄ±. SözleÅŸmeye göre 4 yÄ±l içinde Türkiye elindeki mayÄ±nlarÄ± imha etmekle yükümlüydü. Türkiye bunu 3 yÄ±l gecikmeli olarak yerine getirdi. Türkiye 90’lÄ± yÄ±llarda da topraklarÄ±na mayÄ±n döÅŸemiÅŸtir. Bunun nedenini de sÄ±nÄ±rlardan kaçak giriÅŸler ve terörle mücadele olarak açÄ±klamaktadÄ±r. Buna raÄŸmen Türkiye 2011 yÄ±lÄ±nda elindeki 3 milyon mayÄ±nÄ± imha etmiÅŸtir. PKK de Cenevre çaÄŸrÄ±sÄ± çerçevesinde devlet dÄ±ÅŸÄ± bir aktör olarak kara mayÄ±nÄ± kullanmayacaÄŸÄ±na yönelik sözleÅŸmeye imza atmÄ±ÅŸtÄ±r.”

TÜRKÄ°YE MAYIN TEMÄ°ZLÄ°ÄžÄ° DURDURULDU

ÖÄŸreten’in ardÄ±ndan Bianet’ten Ayça Söylemez, mayÄ±nla ilgili farkÄ±ndalÄ±k ve yaÅŸanan maÄŸduriyetlere iliÅŸkin haber yapmanÄ±n önemine deÄŸinirken Türkiye’nin Suriye’de baÅŸlayan savaÅŸla birlikte mayÄ±n temizliÄŸini durdurduÄŸuna dikkat çekti. Söylemez, “ kara mayÄ±nÄ± haberleri büyük oranda Nisan ayÄ±nda yapÄ±lÄ±r. Bunun nedeni de Nisan ayÄ±nda Kara MayÄ±nÄ± Temizleme HaftasÄ±’nÄ±n olmasÄ±dÄ±r. Bu durumu aÅŸmamÄ±z ve bu konuda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± sadece belli bir hafta ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rmamamÄ±z gerekiyor. MayÄ±n ile ilgili yaÅŸanan maÄŸduriyetlerin cezasÄ±zlÄ±kla sonuçlanmasÄ±nÄ±n haberleÅŸtirilerek duyurulmasÄ± habercilik açÄ±sÄ±ndan önemlidir” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 19:51

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