PurÃ§u: Ã‡ekin elinizi RomanlarÄ±n Ã¼stÃ¼nden

CHP'li Ã–zcan PurÃ§u Yeni Konya Gazetesindeki RomanlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan ibarelere tepki gÃ¶sterdi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Özcan Purçu Yeni Konya Gazetesinde RomanlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan ibarelere tepki göstererek; “Çekin elinizi RomanlarÄ±n üstünden” dedi.

RomanlarÄ±n ülkenin vatandaÅŸÄ± ve Türkiye Cumhuriyetinin Anayasal haklarÄ±na sahip, eÅŸit yurttaÅŸlarÄ± olduÄŸunu vurgulayan Purçu; “Ne yazÄ±k ki gerçekte böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta bize hissettiriyor ve üzüyorlar. Hükumet; halkÄ± siyasi olarak yeteri kadar ötekileÅŸtirirken ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de RomanlarÄ±n hayat koÅŸullarÄ±nÄ± olumlu yönde deÄŸiÅŸtirecek ciddi adÄ±mlarÄ± atmazken; öbür yandan, Romanlar üzerinden ötekileÅŸtirme çabasÄ±, ülkemizde kendilerine bir yer bulma çabasÄ± içine giren kindarlar var” dedi.

Yeni Konya Gazetesinde 12 Ekim 2018 tarihli baskÄ±sÄ±nda Ä°smail Detseli tarafÄ±ndan “Abdal KarÄ±sÄ±nÄ±n DuasÄ±, Çingene KarÄ±sÄ±nÄ±n Ä°syanÄ±-1” baÅŸlÄ±klÄ± bir yazÄ± kaleme alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Purçu ÅŸunlarÄ± söyledi; “Hiçbir edebi deÄŸeri olmayan, neye hizmet ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lmayan söz konusu yazÄ±da, baÅŸlÄ±ktan da anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi, Roman yurttaÅŸlarÄ± (KadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±, annelerimizi, kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±) aÅŸaÄŸÄ±layan “KazancÄ±lar” diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Romanlara karÅŸÄ± nefret suçu iÅŸleyen bir yazÄ± kaleme almÄ±ÅŸtÄ±r. Suç iÅŸlemiÅŸtir. Bu suça Anadolu Medya Grup VakfÄ±, Yeni Konya Günlük Siyasi Gazete sahibi ve Genel YayÄ±n yönetmeni Ahmet Özer’de, yazÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±na izin verdiÄŸi için, ortak olmuÅŸtur.”

Böyle bir anlayÄ±ÅŸÄ±n kabul edilemez, hoÅŸ görülemez, müsamaha gösterilemez ve görmezden gelinemez olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Purçu; “Derhal Gazete sahibi ve yazÄ±yÄ± kaleme alan ÅŸahÄ±s tüm Roman vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan özür dilemeli… Gazete sahibi ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda da gerekli yasal iÅŸlem yapmalÄ±dÄ±r. AdÄ± geçen ÅŸahÄ±s ve gazete hakkÄ±nda ÅŸahsÄ±m ve tüm Roman STK’lar olarak gerekli hukuki iÅŸlemleri baÅŸlatÄ±yoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 19:46

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