EMEP Ä°zmirâ€™den DÄ°SK ve Tabip OdasÄ±â€™na ziyaret

Emek Partisi (EMEP) Ä°zmir Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼, DÄ°SK Ege BÃ¶lge TemsilciliÄŸi ve Ä°zmir Tabip OdasÄ±â€™na ziyarette bulundu.

Emek Partisi Ä°zmir Ä°l Örgütü, krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilere yÄ±kÄ±lmak istenmesine karÅŸÄ± ortak mücadeleyi örgütleme konusunda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak üzere emek ve meslek örgütlerini ziyaret ediyor.

Ä°lk olarak DÄ°SK Ege Bölge TemsilciliÄŸine gerçekleÅŸtirilen ziyarete, DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ± ile birlikte Genel-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± ÅŸubelerin BaÅŸkan, yönetici ve iÅŸyeri temsilcileri de katÄ±ldÄ±.

Ziyarette konuÅŸan EMEP Ä°l BaÅŸkanÄ± Emine Uyar, iktidarÄ±n ve sermaye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n Yeni Ekonomi ProgramÄ± ile birlikte emeÄŸe, emekçilere, halka yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸini dile getirdi. Uyar, Geçen hafta DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ sendikalarÄ±nÄ±n öncülüÄŸünde düzenlenen, “Krizin FaturasÄ±nÄ± ÖdemeyeceÄŸiz” eyleminin örnek bir tutum olduÄŸunu ve bundan sonra kendilerine düÅŸen sorumluluÄŸun bu mücadeleyi güçlendirerek devam ettirmek olduÄŸuna dikkat çekti.

DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ± da ziyarette, DÄ°SK’in Türk-Ä°ÅŸ ziyaretini hatÄ±rlatarak, hem merkezi olarak hem de yerellerde iÅŸçi ve emekçilerin haklarÄ±na karÅŸÄ± mücadeleyi ortaklaÅŸtÄ±rmak ve daha da büyütmek üzere çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n süreceÄŸini ifade etti.

ArdÄ±ndan Ä°zmir Tabip OdasÄ±’na bir ziyaret gerçekleÅŸtirildi. Yönetim kurulu üyelerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ziyarette konuÅŸan Ä°zmir Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Funda BarlÄ±k Obuz, kriz sürecinde saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yaÅŸanan olumsuzluklarÄ± teÅŸhir etmeye yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna dikkat çekerek, “SaÄŸlÄ±k hizmetini olumsuz yönde etkileyecek olan Åžehir Hastaneleri ile ilgili dövizle yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan sözleÅŸmeler sürüyor. SGK’dan yapÄ±lan kesintilerin de halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz yönde etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Ortak mücadele önemli” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 19:43

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